Prima giornata di grande esodo, fari puntati sulla sicurezza con gli agenti della Stradale

Prosegue la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. A partire proprio da oggi, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), i poliziotti della Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di ASPI e ANPAS offriranno agli utenti in transito servizi di sostegno, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo.

L'obiettivo è quello di creare nelle aree di servizio uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo.

Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici.

L'iniziativa si è svolta oggi presso l'Area Servizio “Secchia Ovest” di Modena, per intercettare il grande flusso di vacanzieri verso le località marittime (m ma anche il traffico verso il Brennero era molto sostenuto) ed ha visto impegnati gli agenti insieme al personale della Pubblica Assistenza di Mirandola.

Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida prevede complessivamente 7 tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete. Modena sarà interessata nuovamente durante il controesodo, il 26 agosto, quando sarà la volta dell'Area Servizio “Secchia Est”.