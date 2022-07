Polo Conad, i dubbi del Comitato sul nuovo parcheggio pubblico

Nei giorni scorsi è stato reso pubblico il nuovo progetto del Polo logistico di Conad Nord Ovest, rivisto e corretto dopo il polverone sollevato in città dalla prima previsione di ampliamento nell'area ex Civ&Civ. Con l'apertura del periodo dedicato alle osservazioni, tutti i soggetti interessanti stanno esaminando le carte per capire cosa cambierà nel comparto compreso tra via Finzie e la Tangenziale. Tra questi ovviamente anche il Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca che è stato subito in prima fila per cercare di modificare un insediamento giudicato troppo impattante dai residenti.

Il Comitato analizza le modifiche: "Dalla lettura del progetto, la movimentazione dei mezzi pesanti Conad avverrà tramite l’utilizzo di una nuova rotatoria posta su Via Finzi e vi sarà anche un grande parcheggio per la sosta e il passaggio dei mezzi pesanti verso la Gate House, in adiacenza a diverse abitazioni in Via Europa e agli orti comunali per anziani. Viene inoltre specificato che saranno realizzati due nuovi parcheggi pubblici, anch’essi accessibili da Via Finzi tramite la nuova rotatoria. Un parcheggio sarà collocato nei pressi della Chiesetta Ricci e un ulteriore parcheggio, di maggiori dimensioni, accessibile dalla nuova viabilità di progetto e collegato all’esistente parcheggio su Via Europa, sarà invece, si cita testualmente “di servizio alle attività circostanti ed in particolare dei nuovi insediamenti che deriveranno dalla riconversione dell’area dismessa a sud del polo Conad”.

Il Comitato Villaggio Europa- Quartiere Sacca chiede urgentemente un chiarimento all’Amministrazione su quale sia l’intenzione di utilizzo di questi parcheggi pubblici, che pare verranno destinati a quanto accadrà in area ex Pro Lattem che potrebbe ospitare la futura moschea cittadina. "Durante l’incontro in data 18 gennaio 2022, il Sindaco aveva promesso di realizzare un parco, un’area verde nell’area del parcheggio fronte orti Comunali, lasciando comunque spazio ai parcheggi per gli anziani. Non era assolutamente previsto il rinforzo del parcheggio di Via Europa e l’ulteriore appesantimento di traffico su Via Finzi, che si genererà tramite l’accesso a questi parcheggi pubblici (ben 192 posti auto)!"

"Rafforzare la dotazione verde e lee barriere acustiche a protezione del rione sembra fondamentale per un progetto che confermiamo essere altamente invasivo e anacronistico per essere sviluppato all'interno di un quartiere", aggiunge il Comitato dei residenti, che infine ribasisce: "I cittadini chiedono partecipazione per i progetti che coinvolgono la loro vivibilità e determinano modifiche sostanziali all’assetto del quartiere. Pertanto, se in Area ex Pro Latte vi è già un progetto come si evince dalla documentazione Conad, chiediamo di essere coinvolti nelle decisioni che vengono prese. Aumento di traffico e inquinamento preoccupano fortemente i residenti, che si vedono minata la propria vivibilità. Chiediamo all’amministrazione disponibilità al dialogo, che riteniamo sia sempre la migliore soluzione per evitare di acuire il forte malcontento oggi presente nel quartiere".