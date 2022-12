Ponte dell’Immacolata, la sede Ausl di via San Giovanni del Cantone rimarrà chiusa

In occasione del ponte per la Festività dell’Immacolata, la sede legale dell’Azienda USL di Modena in via San Giovanni del Cantone 23 rimarrà chiusa al pubblico, così come tutti i servizi amministrativi interni operativi nell’edificio. La chiusura di venerdì 9 dicembre ha anche l’obiettivo di contenere i costi energetici sui servizi non sanitari.

Rimarranno invece regolarmente aperti (secondo le modalità di accesso previste e gli orari di ricevimento al pubblico indicati sul sito), le sedi e i servizi sanitari nei vari Distretti della provincia.