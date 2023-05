Trasudamenti dal ponte sul Naviglio a Bomporto, massi a scopo precauzionale

Anche Bomporto colpita dal maltempo e le forti piogge che stanno interessando l’intera Emilia Romagna ormai da giorni. In queste ore il comune, che già nei decenni scorsi ha conosciuto la paura delle alluvioni, sta rivivendo l’emergenza come in passato.

Dalle 00.30 di questa notte, per motivi precauzionali, si è disposta la chiusura del Ponte sul Canale Naviglio sino a nuova comunicazione. Si sono verificati infatti due trasudamenti che hanno mobilitato immediatamente la protezione civile; il primo è avvenuto sul muro verticale del Ponte sul Naviglio – lato Panaro, mentre il secondo ha coinvolto la scalinata che porta alla pensilina del Ponte stesso. Se con il calare del livello dell’acqua il secondo trasudamento è diminuito spontaneamente, per il primo la scelta è stata diversa: in accordo con AIPO, la Provincia e la Protezione Civile sono stati installati dei massi sulla parete verticale del Ponte per contrastare la pressione dell’acqua.

“In generale, la situazione mi fa essere ottimista. I livelli dei fiumi si stanno abbassando sia sul lato del Secchia che del Panaro – spiega la Sindaca di Bomporto Tania Meschiari - I massi sono stati installati a scopo precauzionale e resteranno adagiati fino alla fine della prossima perturbazione prevista per il fine settimana”.

La circolazione rimarrà a senso unico alternato e sarà regolata da un impianto semaforico.