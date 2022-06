Ponte Sant'Ambrogio, chiusura rimandanta. Non c'è ancora una data

Il giorno dopo l'incontro in Prefettura fra i vertici di Anas e i rappresentanti delle istituzioni locali - Regione, Provincia e sindaci - sui lavori a Ponte Sant'Ambrogio è Gian Carlo Muzzarelli a fare il punto sulle decisioni prese durante l'incontro. "Ci sono oltre 2 milioni di euro per sistemare il ponte - ha spiegato il sindaco - C'è una prima fase, che è quella di una ristrutturazione esterna del ponte che consentirà la tenuta in apertura. Poi ci sarà una seconda fase che dovrà essere progettata con un coordinamento della Regione e della Prefettura, per studiare come con una soluzione alternativa si possa poi realizzare lo svuotamento del ponte e il completamento dell'intervento".

Scongiurati quindi i lavori con chiusura ipotizzati dal 1 luglio, che le istituzioni avevano subito rigettato come non praticabili. Il primo intervento di ristrutturazione, che potrebbe comunque partire durante l'estate, noncomporterà interruzioni della via Emilia, ma al massimo temporanei sensi unici alternati in base all'avanzamento del cantiere.

Sulla seconda parte, l'unica certezza è che non ci sono certezze. In relazione a questo intervento più corposo, Muzzarelli spiega: "Devono ancora trovare le risorse e bisogna studiare bene l'operazione. Quindi ci prendiamo tempi e modalità per fare i lavori per bene e garantire la viabilità e i flussi di traffico".

Chiarisce meglio Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia: "La seconda fase è rimandata di diversi mesi ed è quella legata al potenziamento del livello antisismico del ponte. Verrà effettuata solo ed esclusivamente quando ci saranno pronte tutte le infrastrutture per poter reggere un'eventuale chiusura totale".

Gargano aggiunge che "si è costituito un tavolo dedicato, coordinato dalla Regione Emilia Romagna, per seguire ed accompagnare le diverse fasi di lavoro. L'obbiettivo è quello di mitigare i disagi percorrendo e realizzando preventivamente ogni soluzione possibile. Ancora una volta il "gioco di squadra" è stato efficace in quanto tutti gli interessati hanno contribuito a trovare una modalità percorribile tenendo insieme due elementi fondamentali: l'effettuazione dei lavori e i disagi conseguenti".