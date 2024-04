Ponti e festività: chiude al traffico via Emilia Centro

Saranno in vigore anche in occasione della Festa della Liberazione e negli altri giorni festivi le chiusure al transito veicolare di via Emilia centro da corso Canalgrande a via Badia, già previste nei fine settimana per garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di passeggiare anche in strada.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il provvedimento, in particolare, è attuato attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso e di polizia dalle 15 di mercoledì 24 aprile alle 5 di venerdì 26, dalle 15 di sabato 27 alle 5 di lunedì 29 e, ancora, dalle 15 di sabato 11 maggio alle 5 di lunedì 13, dalle 15 di sabato 18 alle 5 di lunedì 20.

Le chiusure definite e altre che potranno essere deliberate rientrano tra le misure per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico decise dal Tavolo tecnico interforze a seguito della grave situazione internazionale, con conflitti in atto in varie parti del mondo. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro saranno presidiate dalla Polizia locale di Modena.