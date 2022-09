"Pork factor": grande successo per l'edizione 2022 con 25mila euro raccolti

E’ tornato dopo due anni di sosta causa Covid uno degli appuntamenti clou dell’estate della Bassa Modenese. Il Pork Factor Weekend si è svolto in 3 serate fatte di buona cucina, divertimento e musica da venerdì 17 giugno a domenica 19.

L’associazione di promozione sociale “I fiol d’la Schifosa” è riuscita a far diventare il Pork Factor uno degli appuntamenti benefici più partecipati della provincia modenese ed i numeri delle passate edizioni parlano chiaro: oltre 120mila euro raccolti e donati in beneficenza nelle prime 7 edizioni e oltre 40mila presenze totali.

L'edizione 2022 ha visto oltre 4mile presenze e un ricavato di 25mila euro che sono stati consegnati nei giorni scorsi alle 5 realtà selezionate: il Reparto di oncologia pediatrica e pediatria del Policlinico di Modena per l’acquisto di uno spirometro; la Cooperativa sociale “La bella sfilza” di Concordia per l’acquisto di arredamento per la zona ristorante esterna (il valore è di circa 3mila euro); la Scuola materna E. Muratori di Concordia per il finanziamento del corso propedeutico musicale dell’anno scolastico 2022/23; l’Anffas onlus Mirandola per finanziare "Estate insieme”; il Gruppo Genitori Figli con Handicap O.D.V. di Soliera.

In quest’ultimo caso il progetto prevede di finanziare un laboratorio di Fotografia e Cinema con professionisti in collaborazione con la Fondazione Campori, che coinvolge i ragazzi dell’Accanto di tutte le età e che tra le finalità artistiche e di fare gruppo, ha anche quello di aumentare la consapevolezza dell’uso dei mezzi video quali il telefonino

Presenti alla serata il sindaco di Concordia Luca Prandini e anche Admo con il responsabile provinciale Luca Nadalini e il presidente Emilia Romagna Rita Malavolta a cui come associazione (extra pork factor) I fiol d’la schifosa hanno contribuito ad allestire un camper per la funzione di ambulatorio mobile. Oltre ai I fiol d’la schifosa altre associazioni di Concordia hanno contribuito: Musicanima; Ciclisti amatoriali di Concordia; Tennis Club Concordia; Avis Concordia; Allenatori giovanili Pol Possidiesi.