Unimore, lezioni e laboratori solo per piccoli gruppi. Le lauree tornano in presenza

Il Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro, interviene oggi per fare chiarezza sulla ripresa dell'attività accademica, che nei giorni scorsi era finita al centro delle riflessioni preoccupate di Cna Modena sulle ricaute anche economiche di un Ateneo organizzato in modo differente, come il Covid costringe a fare. Porro ha quindi indicato le forme entro cui si svolgeranno le attività didattiche e non solo, ribadendo come l'ossatura dei corsi tradizionali resterà affidata alla didattica online "salvaguardando l’inclusione di tutta la comunità studentesca e garantendo parità di trattamento a tutti gli studenti e studentesse".

Ma ci saranno delle eccezioni. Le attività didattiche individuali o a piccoli gruppi, quali ad esempio attività di laboratorio, tirocinio, le esercitazioni e le attività esperienziali, la didattica post-laurea e le attività seminariali post-laurea, il ricevimento degli studenti o altre attività necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi saranno svolte in presenza, predisponendo adeguati interventi relativi alla logistica e sistemi di turnazione al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme di sicurezza;

Anche le lauree della sessione autunnale possono essere previste in presenza, avendo cura di organizzare le cerimonie in modo da rispettare i protocolli di sicurezza e impedire gli assembramenti.

E' poi prevista, da settembre 2020, la graduale riapertura delle sale di consultazione di tutte le biblioteche dell’Ateneo, previa prenotazione telematica del posto e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Il servizio di prestito bibliotecario prosegue su prenotazione nei giorni e negli orari stabiliti;

"Ritengo che le scelte degli Organi Accademici del nostro Ateneo rappresentino un corretto equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della salute individuale e della popolazione e di condivisione di spazi e di esperienze da parte dei nostri studenti e studentesse e dell’intera comunità accademica - ha sottolineato il prof Porro - I primi dati sulle nuove immatricolazioni ci confortano nella linea intrapresa. Guardiamo tutti con fiducia al futuro e lavoriamo insieme per la piena ripresa della città e del territorio".