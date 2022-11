Porta a porta, Hera richiama al rispetto delel indicazioni per l'esposizione dei sacchi

Mentre le zone periferiche e arigianali della città su cui gli operatori Hera sono intervenuti nei mesi scorsi sono ormai a regime, proseguono come da calendario le modifiche della raccolta rifiuti nel Quartiere 4. Qui sta continuando la sostituzione dei cassonetti per l’indifferenziato con quelli informatizzati che, ricordiamo, al momento rimangono ancora aperti: per utilizzarli basta inserire il sacchetto nel cassetto superiore e azionare la pedaliera per far cadere il rifiuto nel contenitore; e contemporaneamente prosegue l’attivazione delle raccolte domiciliari di carta e plastica/lattine, con i relativi cassonetti che nelle prossime settimane verranno rimossi.

Da più parti si lamentano disagi da arte dei cittadini, quasi inevitabili a fronte di un cambiamento radicale. Hera commenta: "È comprensibile che il passaggio da un modello di raccolte stradali ad un modello di raccolte domiciliari possa generare qualche disagio iniziale. Oltre alle naturali difficoltà che ciascuno di noi deve superare nel modificare le proprie abitudini, questo passaggio nasconde un’ulteriore sfida. Diversamente dal modello a cassonetti – in cui ciascuna delle due parti, il cittadino che conferisce ed Hera che raccoglie, può agire indipendentemente l’uno dall’altro – il porta a porta è un gioco di squadra".

"Affinché dia buoni risultati, infatti, è necessario che i cittadini e gli operatori di Hera agiscano con una certa sincronia. I primi sono infatti chiamati a esporre i loro rifiuti in una determinata fascia oraria, affinché i secondi possano velocemente liberare le strade e i marciapiedi, e restituire in tempi brevi alla città l’ordine e il decoro che merita - spiega l'azienda - Ed è con questo unico fine che le indicazioni per l’esposizione dei rifiuti porta a porta sono così precise ed è così importante che vengano rispettate: solo così le donne e gli uomini di Hera potranno svolgere il loro compito in modo rapido ed efficiente".

Nello specifico, Hera ricorda: "Ecco perché, per le raccolte della mattina, si raccomanda di esporre entro la sera prima: i turni di raccolta partono molto presto e – a seconda delle ottimizzazioni dei giri – possono passare a raccogliere i rifiuti anche prima dell’alba. E ciò che viene esposto dopo il transito del camion di raccolta, fisiologicamente, rimane in strada. Quest’ultima, peraltro, è la causa più frequente degli abbandoni che, saltuariamente, si verificano e vengono segnalati.

Il punto della situazione nel Quartiere 4

Nella parte più a sud del quartiere – nelle aree di Saliceta San Giuliano, il Villaggio Giardino, le aree di viale Leonardo da Vinci e Galileo Galilei fino all’estremità sud del Parco Ferrari – sono partite da alcuni giorni le raccolte porta a porta del calendario rosso; pertanto, i cittadini possono già esporre i sacchi azzurri della carta e i sacchi gialli di plastica/lattine.

La distribuzione delle lettere e dei kit è pressoché terminata in un’altra parte del Quartiere 4, quella immediatamente a ridosso del centro storico compresa tra via Wiligelmo e via Guicciardini a est, con il parco Ferrari e la Giardini a ovest e chiusa, a sud, da viale Amendola.

Chi ancora non lo avesse ricevuto o ritirato, potrà farlo alla Casa Smeraldo. In questo caso è opportuno rispettare le indicazioni riportate nelle lettere informative, così da limitare la formazione di inutili code: infatti non c’è alcuna urgenza di dotarsi del kit, dato che la raccolta dei rifiuti attuale rimarrà a disposizione dei cittadini ancora per diverso tempo.

Nella restante parte del Q4, quella a ovest di viale Italia, infine, la distribuzione dei kit ha preso il via. Anche in questo caso, chi preferisse recarsi alla Casa Smeraldo per ritirare le proprie attrezzature potrà liberamente farlo, nel rispetto delle indicazioni fornite. "Invitiamo inoltre i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni che vengono affisse direttamente sui cassonetti: qui si può sempre avere utili indicazioni sulle prossime evoluzioni del servizio", spiega Hera.