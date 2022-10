Raccolta porta-a-porta "mista" in città, si parte con i quartieri a sud-ovest

Nel Quartiere 4 di Modena è partita la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti. In questa parte nella periferia su-ovest della città, ampiamente residenziale, al termine delle attività di modifica famiglie e imprese avranno il sistema misto: le raccolte di carta e plastica/lattine saranno svolte porta a porta mentre rimarranno in strada i cassonetti per indifferenziato, organico, vetro e sfalci verdi. Gli stessi cassonetti verranno anche sostituiti: per l’indifferenziato, in particolare, verranno collocati in nuovi contenitori apribili solo con una tessera (o, installando l’APP Il Rifiutologo, anche con uno smartphone Android).

In queste settimane sono in arrivo le lettere nei primi tre di questi lotti, che comprendono grosso modo l’area di Saliceta San Giuliano, il Villaggio Giardino, le aree di viale Leonardo da Vinci e Galileo Galilei fino all’estremità sud del Parco Ferrari.

Non solo: da lunedì 10 ottobre, in questa zona ha anche preso il via la consegna a domicilio dei kit per la raccolta differenziata. Come sempre, in alternativa è possibile ritirare autonomamente il proprio kit farlo presso la casa Smeraldo. Invitiamo i cittadini a recarsi alla Casa Smeraldo rispettando le indicazioni riportate nelle lettere informative, così da limitare la formazione di inutili code: infatti non c’è alcuna urgenza di dotarsi del kit, dato che la raccolta dei rifiuti attuale rimarrà a disposizione dei cittadini ancora per diverso tempo. E, ancora per i cittadini del Quartiere 4, il 24 ottobre si terrà, presso la polisportiva San Faustino una ulteriore serata informativa.

I tecnici Hera, inoltre, hanno avviato i primi contatti con gli amministratori di condominio per condividere eventuali criticità e definire, attraverso sopralluoghi congiunti, i punti di esposizioni più idonei per i grandi edifici residenziali che caratterizzano il quartiere. Ricordiamo che per tutti i condomini, e per gli amministratori di riferimento, è disponibile un’apposita sezione sul sito in cui è possibile anche consultare un breve vademecum contenente alcuni aspetti operativi e logisti, oltre a tutti i contatti e gli eventuali moduli di richiesta. Tutti materiali utili al fine di agevolare i contatti e i sopralluoghi.

Porta-a-porta attivo nelle frazioni

Nelle frazioni modenesi, da lunedì 10 è partito il nuovo servizio porta a porta per carta e plastica/lattine, per i cittadini residenti in quelle parti della città, quindi, è possibile iniziare a esporre i sacchi gialli e azzurri, seguendo le frequenze di raccolta indicate nel calendario dedicato.

Infatti, la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata è terminata. Chi non ha ricevuto il proprio deve fare riferimento per il ritiro alla Casa Smeraldo, allestita in via Razzaboni 80, a Modena. La Casa Smeraldo è aperta tutti i giorni, tranne domenica e festivi, con orario continuato dalle 9 alle 18.

Infine, nelle frazioni sono in corso le attività di posizionamento sul territorio dei nuovi cassonetti per l’indifferenziato – che ancora per qualche tempo non richiederanno l’uso della Carta Smeraldo – e dei nuovi bidoni per l’organico, dotati di oblò. Assieme ai cassonetti, i tecnici si Hera stanno anche posizionando cartelli che riportano le date chiave delle prossime modifiche in vista, e in particolare, nei prossimi giorni anticiperanno la data di rimozione dei cassonetti carta e plastica.

Zone Artigianali e Industriali – Forese Nord e Forese Sud

In tutte le Zone Artigianali e Industriali di Modena e nelle zone a bassa densità abitativa (forese), sia nella parte nord sia nella parte sud della città, ha già preso il via il nuovo porta a porta integrale, mentre continuano le attività di contatto e consegna delle attrezzature alle ultime utenze. I contenitori stradali, che al momento sono ancora presenti sul territorio, verranno gradualmente rimossi a partire oggi, 13 ottobre.