“Porta la spesa” , battute conclusive per la colletta cittadina di Sassuolo

L’associazione Il Melograno ha avviato lo scorso 12 aprile una colletta cittadina libera, a favore dell’emporio cittadino, che sostiene più di 220 famiglie in difficoltà economica offrendo ascolto, accompagnamento e la possibilità di fare la spesa presso il market Il Melograno.



Tanti cittadini hanno già risposto all’appello: in poco più di un mese sono stati raccolti complessivamente circa 200 kg di pasta, 183 kg di zucchero, 137 kg di passata di pomodoro, 91 kg di farina, 34 kg di tonno in scatola, 34 kg di riso e altri beni alimentari e prodotti che sono andati ad assortire gli scaffali degli empori.

Sabato 29 maggio dalle 14.30 alle 18.30, giornata speciale di “porte aperte” in emporio: i cittadini avranno la possibilità di consegnare con le proprie mani i beni donati e conoscere un po’ meglio il funzionamento dell’emporio. I volontari che gestiscono il market saranno infatti a disposizione per accogliere le donazioni e far vedere ciò che accadrà alla spesa: dalle mani di chi la consegna con generosità, attraverso gli scaffali dell’emporio, la spesa arriverà nel carrello di una delle famiglie che vengono sostenute dall’associazione.

È ancora possibile dare il proprio contributo, fino al 31 maggio 2021.

Qualora impossibilitati alla consegna della spesa nei giorni e orari indicati (lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30, mercoledì dalle 14.00 alle 16.30), è possibile prendere accordi specifici telefonando al 0536/1750990 o scrivendo una mail a progetto@emporiomelograno.it.