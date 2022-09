Portobello compie nove anni, l'emporio punto di riferimento per 600 famiglie

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 18.30 in via Divisione Acqui 81 a Modena si festeggia il nono compleanno dell’emporio sociale Portobello gestito da Porta Aperta. "Si tratta per noi del momento più importante dell'anno per ripercorrere e festeggiare un altro importante anno di cammino insieme – commenta Paolo Negro, coordinatore di Portobello - Amici dell'Emporio, volontari, famiglie beneficiarie, donatori e sostenitori, servizi, associazioni vi aspettiamo".

Gli ingredienti della festa saranno pizza per tutti, torta e uno spazio di animazione per i piccoli amici di Un Villaggio per crescere e si ringraziano Italpizza e Bompani per il sostegno.

Portobello affronta il tema della povertà a Modena a 360°: oltre al supporto alimentare, presso l’Emporio le famiglie possono accedere anche ad altre forme di aiuto: un Punto di ascolto che offre supporto consulenziale nelle problematiche connesse alla gestione del bilancio famigliare (es. sovraindebitamento); un Punto di ascolto sulle problematiche connesse alle utenze domestiche (povertà energetica); lo Sportello Lavoro, dedicato al supporto nella ricerca del lavoro; “Un Villaggio per crescere”, lo spazio dedicato all’accoglienza dei bambini e al contrasto precoce della povertà educativa.

La missione dell'emporio sociale

Per quanto riguarda il supporto alimentare, Portobello accoglie annualmente circa 600 famiglie tante delle quali hanno bambini piccoli, per un totale di circa 2000 persone. Il valore stimato dei generi alimentari raccolti da donazioni o salvati da un possibile spreco alimentare (es: prossimità alla scadenza) e redistribuiti alle famiglie in condizione di bisogno ammonta annualmente a circa 700.000 euro.

Portobello poi redistribuisce i generi alimentari raccolti, sottraendoli allo spreco, anche sostenendo tante altre organizzazioni di volontariato che nella città di Modena e su tutto il territorio provinciale si occupano di aiutare le famiglie in difficoltà: sono più di 70 le organizzazioni di volontariato sostenute in questo modo (parrocchie, Caritas Parrocchiali, altri Empori), aiutando così indirettamente altre migliaia di persone e famiglie

Nel 2022 il dato più significativo che ha cambiato il numero degli utenti è dovuto alla guerra: la scorsa primavera Portobello ha accolto tra i suoi beneficiari circa 400 famiglie ucraine che si sono aggiunte agli altri beneficiari ordinari e come loro hanno ora accesso gratuito all’aiuto alimentare e ai servizi dell’Emporio.