Villa Freni, un anno di lavori per aprire la seconda Casa di Fausta

Con una cerimonia simbolica è avvenuta oggi la posa della prima pietra della “Seconda Casa di Fausta”, la struttura di accoglienza che verrà realizzata da Aseop all’interno del complesso “Villa Freni”, situato in Strada Corletto Sud nelle campagne di Baggiovara, La nuova struttura di accoglienza, che si prevede sarà completata entro la fine del 2024, consentirà ad Aseop di ampliare ulteriormente l’offerta di ospitalità gratuita rivolta ai pazienti giovani adulti che da ogni parte d’Italia afferiscono alle strutture del Policlinico di Modena, e che l’Associazione già garantisce dal 2016 grazie alla “Casa di Fausta”.

All’interno della “Seconda Casa di Fausta”, infatti, verranno realizzate dodici stanze doppie, dotate di servizi, oltre a spazi comuni ad uso lavanderia e cucina. A seguito della totale riqualificazione dell’edificio originariamente adibito a stalla, inoltre, verranno realizzati un appartamento riservato al custode ed una struttura polifunzionale, interamente gestita dai volontari di Aseop e all’interno della quale verranno organizzati diversi momenti associativi.

La villa padronale che occupa il corpo centrale del complesso, sarà, invece, destinata all’organizzazione di eventi privati quali cerimonie, feste e convegni aziendali, al fine di assicurare l’autofinanziamento e la sostenibilità della struttura stessa, considerando che per tutti i pazienti ospiti l’accoglienza sarà sempre offerta a titolo interamente gratuito. Sarà, inoltre, a disposizione degli ospiti, un’ampia area del giardino secolare che circonda il complesso.

Afferma il Prof. Lorenzo Iughetti, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile AOU Policlinico di Modena: “Con gratitudine e soddisfazione accogliamo l'inizio dei lavori della Seconda Casa di Fausta. In questi anni, molti bambini e le loro famiglie hanno potuto usufruire dell’accoglienza offerta da Aseop alla Casa di Fausta, e risiedere vicino all’Ospedale, insieme alle proprie famiglie”.

“Questo ci ha fatto toccare con mano quanto questa esigenza fosse reale, e sapere che questo dono raddoppia ci sprona a lavorare sempre di più e sempre meglio per perseguire il nostro obiettivo di cura e guarigione dei nostri piccoli pazienti”, concorda il Dott. Giovanni Palazzi, Referente del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena.

Dal giorno dell’inaugurazione, 22 Marzo 2016, sono infatti più di quattrocento le famiglie che sono state accolte gratuitamente nella Casa di Fausta, struttura fortemente voluta da Aseop per dare una risposta concreta al bisogno di ospitalità dei tanti pazienti che scelgono i reparti di eccellenza del Policlinico di Modena per le proprie esigenze di cura.

Sottolinea Erio Bagni, Presidente di Aseop: “Come si evince dai dati presentati, era necessario per noi, in qualità di Associazione di genitori, intervenire in supporto delle tante famiglie che senza esitare affrontano spostamenti di migliaia di chilometri per garantire ai propri figli le migliori prospettive di cura possibili. L’esperienza maturata in questi quasi otto anni con la gestione della Casa di Fausta, ci ha insegnato che per affrontare con più determinazione e serenità il lungo cammino delle terapie oncologiche, è fondamentale garantire l’unione del nucleo familiare, consentendo al bambino e ai propri genitori di ritrovarsi in un luogo accogliente, una vera e propria casa lontano da casa. Per questo motivo abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, sicuramente impegnativo per l’Associazione, ma che siamo certi fornirà ai medici che lavorano al nostro fianco uno strumento importante per poter guarire un bambino in più”.