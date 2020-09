Altri casi di positività nelle scuole, due alunni e un insegnante

Rilevati altri casi di positività al covid-19 in studenti

che frequentano istituti scolastici in provincia di Modena



La Direzione dell’Azienda USL di Modena informa che sono stati riscontrati altri casi di positività al covid-19 in studenti che frequentano istituti scolastici della provincia di Modena.

Si allargano gli istituti scolastici, di vario grado, coolpiti da contagi fra gli alunni. Presso l’Istituto Comprensivo Gasparini a Novi di Modena sono state rilevate due positività, non collegate tra loro in due differenti scuole: una in una classe di scuola primaria (A. Frank) e la seconda in una classe di scuola secondaria di primo grado. A entrambe le classi, al momento poste in isolamento a titolo precauzionale, è stato offerto il tampone di controllo.

È stato disposto l’isolamento domiciliare per bambini e insegnanti, con tampone a fine isolamento, per una sezione di nido primavera di Carpi (Figlie della Provvidenza di Santa Croce), a seguito della positività di un minore individuato come contatto stretto di caso familiare. Dopo la conferma di positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola frequentata dal bambino; il referente scolastico covid ha puntualmente fornito l’elenco dei bambini presenti in sezione e degli operatori e il Dipartimento di sanità pubblica sta contattando tutte le famiglie.

È stato infine rilevata una positività in un insegnante in servizio alla Scuola Primaria “Don Milani” di Castelfranco Emilia nella frazione di Manzolino, in altra classe rispetto al caso di un minore positivo comunicato ieri e ad esso non collegato. È stata contattata la dirigente scolastica per l’elenco degli studenti che appartengono alla classe dell’insegnante. Si precisa che anche in questo caso si tratta di un caso di positività riconducibile al contesto extrascolastico (focolaio familiare). Anche a questa classe – al momento le lezioni sono sospese in quanto sede di seggio – è stato offerto il tampone di controllo.