Vignola, una sede più ampia per i tamponi drive-through

Nuova postazione per il drive-through di Vignola. Da domani, sabato 24 ottobre, il punto per sottoporsi ai tamponi sarà attivo in via Sandro Pertini 118. Nell’area è stato predisposto un presidio attrezzato grazie alla collaborazione tra Azienda Usl di Modena, Comune di Vignola e Avap. In particolare, verrà utilizzata una tensostruttura già esistente e la postazione è dotata di maggiori spazi che permetteranno di migliorare l’attesa per i cittadini che arrivano in auto per sottoporsi a tampone.

Il drive-through è aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12. Si ricorda che la postazione di Vignola, così come tutte le altre presenti in provincia (sette in tutto), sono rivolte ai cittadini che hanno ricevuto la convocazione del Dipartimento di Sanità pubblica oppure inviati tramite prenotazione del tampone da parte del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. Non è previsto il libero accesso e non sarà possibile accettare persone al di fuori dei percorsi citati. Ai cittadini si richiede inoltre di presentarsi con un documento di identità valido e la tessera sanitaria, al fine di agevolare le procedure di verifica dei dati.

“La ‘pressione’ sui drive-through sta aumentando e questa nuova postazione offre più spazi e una migliore viabilità alle auto in attesa – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola, Maria Pia Biondi -. Ringrazio sia il Comune di Vignola che l’Avap per la grande disponibilità dimostrata sin da subito per spostare in periferia il drive-through aperto già da fine agosto, con tutti gli allestimenti necessari per permettere al personale sanitario di lavorare in sicurezza”.