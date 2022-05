Poste Italiane: un Ufficio Mobile a Castelvetro per consentire i lavori alla vecchia struttura

Poste Italiane comunica che dal 05 al 25 maggio l’ufficio postale di Castelvetro di Modena sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Durante il periodo degli interventi, per garantire ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari compreso il ritiro delle raccomandate, sarà disponibile una struttura mobile sostitutiva, nello spazio del parcheggio dell’ufficio, in via Palona 31/a che osserverà i medesimi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Oltre all’Ufficio Mobile, i cittadini di Castelvetro di Modena possono utilizzare anche gli uffici limitrofi, Solignano di Modena, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 (ufficio senza Atm Postamat) e Vignola, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, (ufficio con Atm Postamat e servizio “Mettiti in Fila” per prenotare l’appuntamento allo sportello ed essere avvisato all’arrivo del proprio turno)