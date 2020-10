Poste Italiane: un assistente digitale al completo servizio dei cittadini

Anche per i cittadini della provincia di Modena è disponibile “Poste”, l’innovativo Assistente Digitale di Poste Italiane che consente, fra le tante funzioni, di richiedere il saldo e la lista movimenti o bloccare la propria carta o ancora richiedere il duplicato del PIN.

L’Assistente Digitale “Poste”, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi, è un’intelligenza artificiale rappresentata da un “faccino” giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze degli oltre 129.000 possessori di carta PostePay del Modenese.

Sui siti poste e postepay , è possibile chiedere il supporto dell’Assistente Digitale, che su questi spazi si presenta come un chatbot pronto a conversare con chi cerca informazioni o soluzioni ai problemi. Per richiamare “Poste” è sufficiente cliccare sull’apposito “oblò” in basso a destra nelle pagine. Contattando l’800.00.33.22 e selezionando il tasto dedicato ai servizi Postepay, inoltre, si può comunque interagire con l’Assistente Digitale per trovare una soluzione al problema del cliente.

Nei casi in cui non sia in grado di farlo, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.

Nell’attuale fase di grande interesse per lo sviluppo e le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, Poste Italiane è particolarmente attenta a integrare modelli basati sulla collaborazione virtuosa uomo-macchina capace di semplificare, rendere ancora più efficace e proiettare nel futuro la relazione con tutti i cittadini.