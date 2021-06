Vaccini, anche gli Open Day di Carpi e Vignola fanno il tutto esaurito in 11 minuti

Sold-out rapidissimo per le 1750 dosi disponibili per il prossimo fine settimana

Questa volta sono stati necessari circa 11 minuti per esaurire i 1750 posti messi a disposizione dall’Azienda USL di Modena per l’Open Day di sabato 12 e domenica 13 giugno, in programma rispettivamente a Carpi e Vignola e rivolto alla popolazione dai 18 anni in su, residente o temporaneamente assistita da un medico di medicina generale in provincia di Modena.

Il traffico sui server è stato quadruplicato rispetto a quello della scorsa settimana. La modalità di prenotazione attraverso la pagina dedicata sul sito, ha funzionato ancora una volta e, seppure si siano riscontrati alcuni rallentamenti, ha funzionato per tutta la durata della prenotazione.