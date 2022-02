Potatura piante a Fiorano: modifiche alla viabilità in via Statale Ovest

Da lunedì 7 febbraio fino al 4 marzo 2022 in via Statale Ovest è previsto il restringimento stradale, con possibilità di senso unico alternato regolato da movieri o di momentanea sospensione della circolazione stradale per i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, nel parcheggio di via Giacobazzi verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di una parte degli stalli per creare un’area di cantiere a servizio della realizzazione dei lavori.

Venerdì 11 febbraio dalle ore 8 alle ore 14 in via Ghirella, di fronte al civico 119 è istituito un restringimento stradale, con possibilità di senso unico alternato e divieto di sosta per potatura piante.