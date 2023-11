Piano potature, oltre 600 le piante interessate nel territorio di Formigine

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si tiene il 21 novembre, il Comune di Formigine fa il punto sulla manutenzione del verde pubblico. Prenderanno il via in questi giorni, infatti, i lavori di potatura sul territorio. Gli interventi, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e pedonale, inizieranno come di consueto con le strade e le aree considerate più urgenti e termineranno entro la primavera del 2024.

Per l’inverno 2023/2024 il Comune di Formigine ha stanziato 144mila euro per un’operazione che, complessivamente, interesserà 625 alberature presenti sul territorio comunale. Tra gli interventi prioritari che saranno realizzati tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2024 ci sono le potature in via Don Giberti a Colombaro, parco di via Battezzate a Corlo, via Prampolini, via Vittoria Nenni, via Sant’Antonio, piazza della Repubblica, piazza Arnò, via Corassori e via Ferrari a Formigine e in via Marzaglia e piazza Kennedy a Magreta.

Parallelamente alle potature, come ogni anno, partirà anche il censimento delle alberature del territorio, con il controllo delle piante per valutarne lo stato di salute. Gli esemplari considerati pericolosi verranno abbattuti e a seguire ripiantumati anche grazie al progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”.

Afferma l’Assessore all’Ambiente Giulia Bosi: “Valorizzare il patrimonio verde del nostro Comune significa anche prendersene cura, preservarlo e metterlo in sicurezza. Per questo il censimento delle piante va di pari passo con le potature, e sempre per questa ragione ci impegniamo a ripiantumare ogni albero che per necessità deve essere abbattuto. Grazie alle piante che ci dà la Regione Emilia-Romagna attraverso il progetto Mettiamo radici per il futuro, inoltre, anche i singoli cittadini possono richiedere la piantumazione di un albero in un’area che possono adottare e curare in prima persona”.