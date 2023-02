Potature in viale Monte Kosica e Vittorio Emanuele: divieti di sosta e restringimenti di carreggiata

Da domani, mercoledì 8 febbraio, viale Monte Kosica, nel tratto compreso tra via Galvani e viale Montecuccoli, e corso Vittorio Emanuele II saranno interessati da un intervento di potatura degli alberi collocati a bordo strada che proseguirà per tutta la settimana, fino a sabato 11 febbraio.

I lavori, coordinati dal servizio di Manutenzione urbana del Comune di Modena, si svolgeranno contemporaneamente in entrambi i viali nella fascia oraria dalle 8.45 alle 17 e richiederanno l’utilizzo di camion dotati di cestelli che comporterà la tolta tensione per la linea aerea dei filobus per la durata dell’intervento.

L’intervento, in corrispondenza dei mezzi all’opera, in entrambe le strade comporterà divieti di sosta e restringimenti di carreggiata. In viale Monte Ksica, in particolare, è prevista la circolazione a senso unico alternato regolata da movieri con diritto di precedenza ai veicoli con semicarreggiata libera, con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. In corso Vittorio Emanuele sarà chiuso temporaneamente il tratto ciclabile in prossimità dei lavori con deviazione per i ciclisti che saranno tenuti a portare i mezzi a mano.