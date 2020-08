Da Potenza a Maranello (e ritorno) a bordo della mitica 500

Alcuni rappresentanti lucani di club di auto storiche hanno raggiunto la città del Cavallino dopo aver percorso 850 km su due modelli della mitica vettura prodotta dalla Fiat tra il 1957 e il 1975, vera e propria icona dell’industria automobilistica italiana, ancora oggi amatissima da tanti appassionati.

A bordo di una 500 L del 1970 e una 500 F del 1968 Gennaro Guerriero e Giuseppe Bubbicon del club Scuderia Hc Lupi della Lucania e Egidio Sirago e Giovanni Culatello del culb Sirago Auto Storiche hanno percorso lo Stivale in una caldissima giornata estiva per fare tappa a Maranello: ad accoglierli davanti al municipio Luigi Zironi, sindaco e presidente della rete nazionale Città dei Motori, insieme a Rocco Smaldone e Maria Felicia Di Trana del club maranellese Modena in Cinquecento.

Una trasferta con il sapore della passione autentica per le auto storiche: “Per noi Maranello è un luogo speciale, essere qui è una grande emozione e siamo grati al sindaco di una accoglienza così ospitale”, hanno detto al primo cittadino, prima della foto rituale accanto alle vetture che li hanno accompagnati nel viaggio attraverso lo Stivale, insieme alle auto del club maranellese: una 500 XXL del 1969 personalizzata, una 600 D Multipla del 1966 e una Bianchina del 1958 decapottabile. Vetture d’epoca perfettamente conservate, patrimonio tra i più importanti del nostro Paese, come testimoniano i tanti club che radunano migliaia di persone, le collezioni private, i musei dedicati: una storia unica che unisce cultura, design, industria e motori.