Si potenzia la rete elettrica, 8 chilometri di nuovi cavi da zona Musicisti, Viali e il centro storico

Comincia domani, mercoledì 20 settembre, da parte di Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera) la posa di nuovi cavi di media tensione in alcune aree di Modena, per un investimento di circa 200mila euro. Si conclude così il più ampio intervento di ammodernamento della rete elettrica avviato alcuni mesi fa nelle zone Musicisti, Viali e centro storico, dove erano stati realizzati nuovi cavidotti e collegamenti tra le tubazioni esistenti.

Da oggi e per circa due mesi i tecnici di Inrete posizioneranno ben 8 chilometri di nuovi cavi elettrici a portata doppia, in sostituzione di quelli esistenti, per garantire un servizio di distribuzione di energia elettrica sempre più efficiente, anche in linea con i nuovi fabbisogni della popolazione.

I lavori si concentreranno inizialmente nel quartiere Musicisti (nelle vie S.G.Bosco e Morselli), per poi proseguire in zona Viali (via Ricci, via Paolo Ferrari, viale Ciro Menotti, Reiter, Caduti in Guerra) fino in centro (corso Canalgrande, via S.G. del Cantone, via Grimelli, viale Trento Trieste, largo Garibaldi e piazza Roma).

L’intervento non prevede interruzioni del servizio, ma di fronte alle cabine e ai pozzetti interrati saranno presenti divieti di sosta ed eventuali restringimenti di carreggiata.