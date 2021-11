Il Prefetto Camporota a Bomporto: "Insieme per una comunità sempre più solidale" 

Il Prefetto di Modena Alessandra Camporota ha aperto ufficialmente la Fiera di San Martino di Bomporto, la tradizionale rassegna autunnale organizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni del territorio e contestualmente, la nuova Piazzetta Municipio dove è collocata la Panchina viola della Gentilezza.

"Sono felice di condividere con voi questo momento così significativo - ha spiegato il Prefetto Camporota durante il saluto ai rappresentanti della comunità e alle associazioni di volontariato presso la Sala del Consiglio del Municipio storico - e ho particolarmente apprezzato l'invito all'inaugurazione di questa nuova Piazzetta dedicata alla gentilezza, che non va confusa con il formalismo ma che è un modo di esprimere rispetto e che ritengo la cifra dello stare insieme e dell'essere comunità. Questo territorio corrisponde in pieno alle caratteristiche della gentilezza e della solidarietà, oltre alla laboriosità e all'impegno che vi contraddistingue, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ho già avuto modo di visitare Bomporto in occasione dell'inaugurazione del Giardino della Gioventù, ma è sempre un privilegio per me incontrare i rappresentanti di una comunità accogliente come la vostra. La Prefettura è a vostra disposizione e l'invito è alla piena collaborazione, nel segno della coesione sociale, sempre a servizio della collettività".

Accompagnata dalla Vice Prefetto Maria Antonietta Gregorio, il Prefetto Camporota ha poi partecipato alla presentazione e apertura ufficiale di Piazzetta Municipio, la nuova area allestita davanti alla sede del Palazzo comunale, ideata nell'ambito del progetto 'Costruire gentilezza', che ospita la panchina viola simbolo della comunità solidale.

Un nuovo spazio a disposizione dei cittadini nel cuore del paese, pensato per favorire la pratica di comportamenti gentili, come precisa il Sindaco Giovannini: "Una scelta non casuale quella di inaugurare Piazzetta Municipio nella giornata d'apertura della Fiera. Abbiamo deciso di presentare ai bomportesi questo spazio dedicato alla coesione sociale, alla gentilezza e alla solidarietà nell'evento che rappresenta il massimo momento per i bomportesi, nel corso dell'anno, del 'Fare Comunità', ovvero la nostra storica Fiera".

La giornata è proseguita con il tradizionale saluto del Sindaco alle attività commerciali, poi la Fiera è entrata nel vivo con l'apertura di Borgobuono, il villaggio delle eccellenze con i piatti della tradizione in piazza Donatori di Sangue, e l'Enoteca Lambrusco con i produttori vinicoli locali, oltre agli intrattenimenti per bambini, i trampolieri e le marching band.

Domani, domenica 7 novembre, la Fiera proseguirà con i mercati in Piazza Matteotti, nelle vie del Centro e in Piazza Roma, "Banchettiamo" con le associazioni di volontariato in Galleria Tornacanale e un focus particolare sulla cultura: dalle visite guidate ai beni artistico-architettonici del Comune a cura del Gruppo storici locali alla presentazione del nuovo sito di storia locale "Naviganti di Terra", dal Café Letterario, una non stop di presentazioni di libri in compagnia degli autori presso la Sala del Consiglio all'esposizione "Libriamo" in collaborazione con l'Associazione Editori modenesi in Galleria San Martino.