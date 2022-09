Tre podi per Cleto Chiarli a The Champagne & Sparkling Wine World Championships

Il 3 novembre, Londra ospiterà la cerimonia di premiazione di The Champagne & Sparkling Wine World Championships. Al campionato mondiale dei vini spumanti, giudicati dai più grandi esperti di bollicine, la cantina Cleto Chiarli ha conquistato tre importanti medaglie con i suoi vini.

La medaglia d’oro va al Cleto Chiarli Vecchia Modena Premium Annata 2021, la medaglia d’argento è stata vinta dal Cleto Chiarli Villa Cialdini Vintage 2021, mentre la medaglia di bronzo per il Cleto Chiarli Pruno Nero.

Quest’anno la competizione ha visto in gara quasi 1000 spumanti provenienti da 21 paesi diversi. Delle 147 medaglie d’oro e 249 d’argento che sono state assegnate, con 53 medaglie d’oro e 129 d’argento l’Italia si conferma ancora una volta in vetta alla classifica per il maggior numero di medaglie conquistate, anche se la Francia ci batte per il numero di medaglie d’oro, 55.

“Il CSWWC è la competizione di spumanti più grande e importante al mondo – sottolinea Tommaso Chiarli, Responsabile della comunicazione Chiarli - creata e presieduta dal giornalista inglese Tom Stevenson, massimo esperto mondiale di bollicine, dove a giudicare sono solo ed esclusivamente degli specialisti di spumanti in una degustazione alla cieca. Le uniche indicazioni ammesse sono l’origine, lo stile di base (rosé, blanc de blancs…) e i vitigni. Una gara, quindi, molto seria e dura”.

“Siamo doppiamente orgogliosi – continua Tommaso Chiarli – di partecipare a competizioni di questo livello e di vincere con grande regolarità, confermando, anno dopo anno, la qualità dei nostri vini. Un successo, il nostro, che viene da lontano, lungo più di un secolo e mezzo, guidato dalla massima attenzione per la nuova generazione di consumatori che apprezzano lo spumante in ogni occasione e ne riconoscono l'eccezionale versatilità quando accompagnano il cibo a tavola”.