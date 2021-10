Ambiente e sviluppo sostenibile, consegnati i premi di Lions Club Modena Host

Il Lions International e Unimore sono uniti nel riconoscere l’importanza delle tematiche socio/ambientali e condividono l'obiettivo di incentivare la diffusione e il consolidamento dei principi etici e della responsabilità sociale nella protezione dell’ambiente, nelle attività economiche, produttive e amministrative, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Questo lo spirito che ha portato il Lions Club Modena Host a mettere il proprio impegno a sostegno dello sviluppo della formazione scolastica e universitaria con l’istituzione di due premi di Laurea, sui temi di tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, che sono stati conferiti a due neolaureati di Unimore.

La cerimonia di premiazione, che si è tenuta giovedì 14 ottobre 2021, ha visto il dottor Joel Vincenzi, laureato nella triennale di Scienze Biologiche, e l’ing. Luca Dallara, laureato nella Magistrale di Advanced Automotive Engineering, ricevere i premi del valore di mille e di due mila euro per mano del Rettore di Unimore prof. Carlo Adolfo Porro

Il comitato scientifico che ha proclamato i due vincitori dei premi di Laurea era composto dalla prof.ssa Grazia Ghermandi del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, dalla prof.ssa Costanza Torricelli del Dipartimento di Economia M. Biagi”, dalla prof.ssa Maria Agnese Sabatini del Dipartimento di Scienze della Vita, delegata del Rettore di Unimore prof. Carlo Adolfo Porro, dal dott. Victor Josè Poppi Presidente del Lions Club Modena Host e dalla dott.ssa Dalila Agliozzo di Unimore.

Il dott. Joel Vincenzi si è laureato in Scienze Biologiche con una votazione di 110/110 e lode e ha presentato una tesi dal titolo: “Cambiamenti climatici: approcci metodologici per valutare le risposte alle variazioni di temperatura in una specie antartica di tardigrado".

L’Ing. Luca Dallara si è laureato in Advanced Automotive Engineering con una votazione di 110/110 e lode, ha presentato una tesi dal titolo “Engine in the loop: a flexible approach to engine testing and calibration”, oggi lavora in Ferrari S.p.A. nel dipartimento della F1.