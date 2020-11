Bando Premi di Studio Francesco Reggiani 2021, Abitcoop incoraggia i migliori neolaureati

Abitcoop, la principale cooperativa di abitazione della provincia di Modena, aderente a Legacoop Estense, conferma la sua attenzione al mondo giovanile attraverso politiche della casa che si rifanno alla sostenibilità energetica, al rispetto per l’ambiente ed anche attraverso azioni concrete di sostegno ai neolaureati.

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha deciso con convinzione di confermare anche per il 2021 l’assegnazione di Premi di studio in ricordo di Francesco Reggiani, storico dirigente di Abitcoop, destinando 5.000,00 euro complessivi a sostegno del merito di giovani neolaureati, soci o figli di soci, che si siano distinti nella loro carriera universitaria.

Il contributo consentirà di erogare 2 premi di studio da 500,00 euro ciascuno per laureati di primo livello (triennale) e 4 premi di studio da 1.000,00 euro ciascuno per laureati di secondo livello (biennale magistrale ex DM 270/2004 o magistrale a ciclo unico), uno dei quali attribuito di preferenza a coloro che abbiano conseguito una laurea in classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio)

“Ora più che mai, in questo anno caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia, continuiamo a credere nei giovani e investire nel loro futuro – ha affermato la Presidente Simona Arletti. Siamo una cooperativa che ha nel suo DNA il promuovere qualità e innovazione e che da sempre condivide valori come il rispetto degli altri e dell’ambiente. La nostra adesione ai 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030 è evidenziata dalla scelta di aver riservato uno dei premi ad un laureato magistrale che abbia redatto una tesi sui temi della sostenibilità”.

Possono partecipare tutti i soci o figli di soci che abbiano conseguito nel periodo dal 01/03/2020 al 28/02/2021 una laurea di primo livello (triennale) o secondo livello (biennale magistrale ex DM 270/2004 o magistrale a ciclo unico), con voto non inferiore a 99/110, presso Università statali o riconosciute dallo Stato.

L’assegnazione dei premi verrà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa, che stilerà una graduatoria di merito redatta sulla base della valutazione dei requisiti di profitto. Nel caso in cui non vi siano domande relative a lauree di classe LM-35, tutti e quattro i premi da 1.000,00 euro saranno attribuiti a prescindere dalla classe di laurea.

Come partecipare