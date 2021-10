Premiati gli ambasciatori della Confraternita del Gnocco d’oro 2021

A Modena, durante la manifestazione ‘La Bonissima’, sono stati consegnati gli annuali riconoscimenti della Confraternita del Gnocco d’Oro, un premio giunto alla 10^ edizione, che rende omaggio ai grandi nomi dell’enogastronomia nazionale.



Un riconoscimento attribuito ogni anno a giornalisti, comunicatori, sommelier e chef che più hanno lavorato nei rispettivi ambiti per affermare le tradizioni emiliane e modenesi nel mondo. Nata nel 2011, da un’idea di dieci gourmet modenesi, la Confraternita del Gnocco d’Oro, vanta tra i suoi primi fondatori figure di spicco della cultura e dell’arte non solo italiani, Edmondo Berselli, Giuseppe Pederiali, Paul Vangelisti, Giuliano della Casa, Roberto Armenia, John Hemingway, solo per citarne alcuni. Un’associazione no profit che si è generata con lo scopo di mappare i luoghi del (e non dello) gnocco fritto a Modena e provincia e che in seguito si è adoperata per censire e raccontare le altre eccellenze modenesi, la crescentina, il borlengo, il mirtillo dell’Appennino modenese, la castagna, l’amarena brusca di Modena, la ciliegia di Vignola e il tortellino, attraverso ricerche storiche, interviste, collaborazioni con Università, sodalizi con Biblioteche, che sono confluiti in una collana editoriale.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato in occasione della manifestazione “La Bonissima” intitolata alla celeberrima benefattrice modenese, atteso appuntamento gastronomico d’ottobre nel cuore della città. Tra gli illustri proclamati ambasciatori nelle precedenti edizioni: Andrea Grignaffini (che da anni è parte del Comitato Scientifico della Confraternita), Luigi Cremona (direttore Guida Touring), Licia Granello (Repubblica), Davide Paolini (Sole 24 Ore), Pier Bergonzi (vice direttore Gazzetta dello Sport), Stefano Caffarri (direttore Cucchiaio d’Argento), Massimo Bottura (Osteria Francescana), Gino Fabbri (pastry chef campione del mondo), Antonio Paolini (coordinatore Guide del Gambero Rosso), Luca Marchini (ristorante Erba del re), Anna Scafuri (giornalista capo servizio RAI), Edoardo Raspelli (conduttore Mela Verde), Giorgio Pinchiorri (Enoteca Pinchiorri-Firenze), Pierluigi Gorgoni (docente Alma), Andrea Sinigaglia (direttore Alma) e Francesco Illy (imprenditore nel settore vino e caffè). L’intensa attività della Confraternita del Gnocco d’Oro si esprime in eventi e convegni di approfondimento sull’eno gastronomia emiliana e in una fattiva collaborazione con Artestampa Edizioni, con cui dalla sua fondazione sono nati dodici volumi sulle tipicità emiliane.

Ma ecco finalmente svelati i premiati 2021 dell’edizione del decennale, designati dallo scrupoloso lavoro che ha impegnato il Gran Giurì della Confraternita, attraverso sei incontri preliminari: Beppe Boni, condirettore de Il Resto del Carlino e del portale web Carlino.it. “Penna dell’eccellenza giornalistica italiana, l’intensa narrazione che lo contraddistingue lo ha condotto in zone lontane, senza mai far venire meno la profonda dedizione al territorio emiliano”. Leila Salimbeni, coordinatrice del magazine Spirito Divino. “Una carriera all’insegna dell’imperativo di bellezza, un prezioso contributo letterario alla confraternita ‘sul brodo e la sua essenza’, esempio per i giovani del mondo food di come la passione guidi al futuro”. Filippo Bartolotta, imprenditore nella comunicazione e sommelier delle star. “Innovatore nell’approccio al mondo del vino, portavoce dell’Emilia-Romagna fino agli Stati Uniti, in un solo minuto immerge il pubblico nei migliori calici”. Stefano Corghi, ristoratore e presidente del Consorzio Modena a tavola. “Rinomato ristoratore alla guida di “Modena a Tavola”, lo adorna quintessenza della tradizione, racchiudendo nella moderna figura di chef l’artigianalità di un laboratorio dei sapori”.