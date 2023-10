Campogalliano, premiati miglior aceto e miglior nocino alla sagra di Sant'Orsola

Alla Sagra di Sant’Orsola sono andati in scena con grande successo i due concorsi storici cioè la XXIII.a edizione del "Miglior Nocino di Famiglia di Campogalliano" e della XX.a edizione del "Miglior Aceto Balsamico Tradizionale" di Campogalliano”.

I due vincitori, premiati nel corso della manifestazione sul palco in piazza, sono risultati Andrea Casado per il nocino e Roberto Vezzali per il balsamico, che ha fatto ritirare il premio alla figlia Sara. Secondo e terzo per il nocino Andrea Angeli e Oderzo Messori, mentre per l’aceto, a solo mezzo punto di distanza, Francesco Bilotta e Gianni Zanghieri.

Le speciali commissioni formate dai maestri assaggiatori della Consorteria dell'Aceto Balsamico di Modena e dell'Ordine del Nocino modenese, hanno anche proclamato il vincitore del “Premio Qualità” 2021/23, novità di quest’anno, riservato a chi, nei due concorsi, si è meglio piazzato negli ultimi tre anni: .per il nocino Stefano Beneventi e per il balsamico Gianni Zanghieri.