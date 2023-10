Premiati in Municipio i vincitori dell'edizione autunnale di Stuzzicagente

Questa mattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena sono stati premiati i vincitori della sedicesima edizione di Stuzzicagente Autunno, la manifestazione enogastronomica organizzata da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 1 Ottobre. Si riconferma il grande successo di Stuzzicagente Autunno che, grazie alla nuova formula a gettoni, ha consentito al pubblico di personalizzare il proprio menù. Per questa edizione, i gettoni venduti sono stati 5.200.

Alla conferenza stampa erano presenti il Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, l’Assessore alle Politiche Economiche Ludovica Carla Ferrari, il Presidente di Modenamoremio Mario Bugani, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, l’Area Manager Modena di BPER Banca Stefano Bonini, il Presidente Consorzio Piacere Modena Enrico Corsini e il Direttore di Modenamoremio Maria Carafoli.

Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stato CIBO che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità dei “Mini cannolini siciliani”. Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato a STORICA BOTTEGA DI VIA DEI TINTORI per “Amaro Meletti”.

La Giuria di Qualità composta dai giornalisti enogastronomici Luca Bonacini, Angelo Giovannini e dal maestro del panino, Daniele Reponi ha decretato vincitore per il “miglior food” OSTERIA SANTA CHIARA con la proposta “Pasta e fagioli con chips di Parmigiano Reggiano DOP”.

Il premio miglior drink è invece stato assegnato a LABEERINTO per la selezione di 6 tipologie di “Birra artigianale”.

I giurati, entusiasti di questa gustosa e ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro nel giudizio ha tenuto presente la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio.

Infine, è stato assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è PARÌ – Caffè con Cucina con le “Frittelle di riso e zucca con tosone e Aceto Balsamico di Modena”. La giuria anti-spreco si compone dei rappresentanti di TOO GOOD TO GO, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”.

Durante la conferenza, è avvenuta l’estrazione della Scheda di Valutazione che ha decretato il Sig. Bruno Ponzoni viciniore dei n. 10 gettoni gratuiti, che potrà utilizzare durante la prossima edizione di Stuzzicagente.