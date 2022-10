Al Comune di Bastiglia il Premio Agenda Digitale

Il Comune di Bastiglia si aggiudica il Premio Agenda Digitale. La Regione Emilia Romagna ha consegnato i riconoscimenti agli enti locali che si sono distinti nella digitalizzazione, raggiungendo la valutazione più alta in base all’indice sintetico DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna), che misura la digitalizzazione a partire da quattro dimensioni: connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.

In base all’indice DESIER – uno strumento utile non solo per monitorare lo stato di avanzamento nella digitalizzazione nel tempo e tra i territori, ma anche per individuare buone pratiche, eventuali digital divide e ambiti prioritari d’intervento –, il Comune di Bastiglia è risultato tra i più virtuosi tra quelli con meno di 5mila abitanti, distinguendosi in particolare per la diffusione dei punti di accesso alle reti ad alta velocità per famiglie e imprese. A Bologna per l’evento di premiazione era presente l’Assessore al Bilancio Gianluca Tedesco, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dell’Assessora regionale all’Agenda Digitale Paola Salomoni e del Sottosegretario alla Presidenza Davide Baruffi.

“Questo premio – commenta Francesca Silvestri, Sindaca di Bastiglia – non è solo motivo d’orgoglio, ma è soprattutto il segno che siamo sulla strada giusta in un ambito strategico come la digitalizzazione. Il riconoscimento della Regione è frutto dell’impegno messo in campo dall’Amministrazione comunale nel corso degli anni per ridurre il digital divide sul territorio e dare a tante famiglie e imprese la disponibilità di collegamenti ultraveloci grazie alla fibra ottica. In questi anni abbiamo visto quanto una rete veloce e una connessione affidabile possa impattare nella quotidianità di cittadini e aziende, come Amministrazione continueremo a lavorare in questa direzione per migliorare ulteriormente la copertura sul territorio comunale”.