Premio “Stefano Bianchi” a Valeria Sgarbi specializzanda in Farmacia Ospedaliera

Una specializzanda della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Unimore, diretta dalla prof.ssa Barbara Ruozi, ha vinto il Premio in memoria di "Stefano Bianchi " promosso dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie.

Ha ricevuto il premio, in occasione del Congresso SIFO 2021, la dott.ssa Valeria Sgarbi che frequenta il quarto anno della scuola di specializzazione di Unimore.

Il premio, al quale partecipano tutti gli specializzandi al quarto anno di tutte le scuole d’Italia e che consiste nella iscrizione gratuita per tre anni a SIFO nel post specializzazione, valuta il percorso di studi, pubblicazioni e il curriculum dello specializzando e premia chi si è particolarmente distinto nel percorso specialistico, non solo come impegno universitario, ma anche come contributo scientifico e competenze professionali.

La dott.ssa Sgarbi, oltre all’impegno profuso nei suoi studi e alle diverse partecipazioni con presentazioni sia orali che poster a diversi congressi di settore, si è distinta per l’impegno profuso con continuità nella divulgazione ed educazione al farmaco. Impegnata nell’area di informazione scientifica ed informazione sanitaria di SIFO, periodicamente ha animato discussioni nel settore, pubblicando articoli di divulgazione sanitaria e scientifica inerenti a farmaci e cure innovative, in una rubrica dedicata del bollettino SIFO (Sifoinforma). Di recente ha collaborato ad un progetto pilota di informazione ed educazione al farmaco, rivolto ai giovani, in particolare agli studenti delle scuole superiori, occupandosi del modulo inerente ai farmaci stupefacenti.

“La scuola di Modena - afferma la Direttrice prof.ssa Barbara Ruozi di Unimore - ha un'ossatura che si è consolidata nel tempo e che forma ormai da anni sia culturalmente che professionalmente gli specializzandi che si stanno distinguendo a livello nazionale, come già in passato erano stati attribuiti premi, ad esempio nel 2019 il premio miglior Poster sempre di SIFO era andato al Dott. Renzetti, un paricorso della dottoressa Sgarbi. Mi premo sottolineare la dedizione, l'impegno ed il prezioso contribuito che gli specializzandi in farmacia ospedaliera hanno dato nell’anno e mezzo trascorso durante la pandemia, al fianco dei loro tutor, in ospedale. Spesso si mettono in risalto i premi che ricevono i nostri assegnisti e ricercatori, ma è importante porre i riflettori anche sulle belle realtà che sono le scuole di specializzazione del nostro Ateneo”.

“Ricevere un riconoscimento così importante che sottolinea l’impegno di noi specializzandi non solo nella nostra carriera universitaria, ma anche nel nostro percorso di formazione professionale - afferma la dott.ssa Valeria Sgarbi di Unimore - è motivo per me di onore e orgoglio. In questi anni, come i miei colleghi, ho sempre cercato di impegnarmi a fondo per diventare una professionista competente e preparata. Per farlo non basta semplicemente adempiere al proprio dovere di studente, ma è necessario anche sapersi mettere in gioco e dimostrare di essere parte attiva all’interno della comunità scientifica. Il nostro, come tutte le professioni che hanno a che fare con scienza e medicina, è un mestiere in cui non si finisce mai di imparare. È il bello del nostro lavoro. Questo continuo scambio culturale e arricchimento professionale fa del Farmacista Ospedaliero una figura dinamica, preparata e competente, in grado di supportare i clinici nel loro lavoro a favore della cura e tutela dei pazienti”.

Valeria Sgarbi

La dott.ssa Valeria Sgarbi, specializzanda in Farmacia Ospedaliera dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia, si è laureata in Farmacia nel 2016 con una tesi in nanomedicina pubblicata su rivista internazionale. Negli anni di specializzazione è stata impegnata come Farmacista Specializzanda presso l’Ospedale Civile di Baggiovara (tutor Dott.ssa Bacchelli Marzia) dove ha intrapreso il percorso professionalizzante. In particolare, si è occupata della revisione di procedure interaziendali sulla Gestione Clinica dei Medicinali, ed ha partecipato a diversi studi sperimentali di fase 3 condotti all’interno dell’Ospedale Civile di Baggiovara, in qualità di farmacista preparatore. Dal 2019 è membro dell’Area Informazione Scientifica, Educazione ed Informazione Sanitaria SIFO e dal 2020 è membro del Consiglio direttivo ReNaSFO (Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera) in qualità di Consigliere. L’attività scientifico/professionale è arricchita da diverse partecipazioni a congressi, abstract pubblicati in Poster ed articoli scientifici divulgativi su farmaci e cure innovative.

Premio Stefano Bianchi

Stefano Bianchi, Farmacista Ospedaliero ed ex Direttore dell’Unità Operativa servizio farmaceutico ospedaliero dell’azienda AUSL di Ferrara, è stato per anni uno dei rappresentanti SIFO maggiormente attenti agli specializzandi. È stato Responsabile del comitato scientifico ricerca SIFO, coordinatore dell’area scientifica di psichiatria e referente nazionale delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO). Ha dedicato la sua carriera ultraventennale all’integrazione farmaceutica ospedale-territorio e al monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva, oltre ad aver sempre appoggiato e sponsorizzato iniziative dedicate all’attivazione dei contratti di formazione specialistica, con l’obiettivo di fornire nuovi scenari in cui svolgere la professione, non ultimo quello europeo, sancito con i riferimenti agli Statement di Farmacia Ospedaliera, approvati da EAHP, nella nuova edizione del Manuale del Tutor e dei Referenti delle SSFO. Il Premio al merito, indetto da SIFO a partire dall’anno 2020, viene assegnato annualmente ad ogni Congresso ad uno specializzando iscritto al IV della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera che si è particolarmente distinto nel percorso specialistico, a seguito di bando condiviso con i direttori delle SSFO, e valutazione da parte di una commissione mista, tra rappresentanti dell’Università e di SIFO.