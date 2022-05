Premio Bilancio di Sostenibilità, vince la cooperativa sociale Scai di Carpi

È la cooperativa sociale Scai di Carpi la vincitrice della prima edizione del premio bilancio di sostenibilità & cooperazione.

L’iniziativa è stata lanciata nei mesi scorsi da Confcooperative Modena in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Camera di commercio di Modena ed Emil Banca per promuovere il bilancio di sostenibilità. Si tratta del documento con cui un’impresa rende conto delle sue attività, scelte e risultati, spiegando come e perché ha usato le sue risorse economiche e umane per adempiere la propria missione.

«Dal 2021 le cooperative sociali sono obbligate a pubblicare il bilancio sociale – ricorda il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Con questo premio abbiamo voluto incentivare le cooperative a trasformare il bilancio sociale in bilancio di sostenibilità, promuovendo un nuovo modo di fare impresa, attento all’uso e impatto delle risorse ambientali, economiche e sociali».

Scai è risultata la prima classificata perché attraverso lo strumento del bilancio di sostenibilità ha sperimentato positivamente di prendere coscienza, con una lente diversa, delle attività svolte quotidianamente, analizzando i punti critici e quelli di forza.

La seconda classifica del premio è stata la cooperativa sociale Ceis Arte di Modena, mentre al terzo posto è giunta la cooperativa sociale sportiva Anderlini. Si sono classificate al quarto posto a pari merito le cooperative sociali Giorni Nuovi di Modena e Don Bosco & co. di Formigine, così come Insieme Beneft, cooperativa di utenti assicurativi di Modena.

A valutare i bilanci di sostenibilità presentati dalle cooperative è stata una commissione di esperti, che si è basata sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Le prime tre cooperative classificate riceveranno un premio economico e il marchio di qualità di Confcooperative Modena.

A giugno partirà un corso di formazione gratuito sul bilancio di sostenibilità organizzato da Confcooperative Modena, Emil Banca, Camera di commercio di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia in preparazione alla seconda edizione del premio di sostenibilità & cooperazione. Il corso si svolgerà tutti i mercoledì di giugno a palazzo Europa a Modena e sarà tenuto da Ulpiana Kocollari, docente UniMoRe.