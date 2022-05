A Piero Ferrari il premio vignolese Ciliegia d'Oro 2022

Assegnato a Piero Ferrari il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 14 maggio alle 18 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola alla presenza del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi e della sindaca di Vignola Emilia Muratori.

"La Giuria ha assegnato la Ciliegia d’Oro 2021 a Piero Ferrari riconoscendone il ruolo nell’azienda automobilistica della quale ricopre la carica di Vice Presidente e sottolineando la sua capacità di aver saputo guardare al futuro, interpretando al meglio i trend di cambiamento delle nuove tecnologie, dei nuovi business e alla capacità di dare fiducia ai giovani nelle aziende da lui gestite nel campo della meccanica e dell’elettronica. La giuria, oltre a evidenziare il profilo internazionale del premiato, ha sottolineato la sua affezione e vicinanza al nostro territorio, confermata anche dalla sensibilità dimostrata in questi anni a sostegno della sanità modenese", si legge nelle motivazioni.

“In questi mesi di ripartenza, rallentati dagli strascichi della pandemia e dagli echi di un conflitto internazionale – ha spiegato Massimo Toschi, presidente del Centro Studi Vignola – abbiamo bisogno di esempi positivi di impegno, responsabilità e solidarietà. Con dedizione e passione Piero Ferrari ha fatto conoscere il nostro territorio nel mondo, esaltandone l’operosità e la produttività. E’ stato una guida per molti giovani a cui ha saputo trasmettere valori e competenze manageriali, e nel periodo buio in cui l’emergenza sanitaria ci ha colpiti, si è schierato in prima linea sostenendo medici e strutture sanitarie nella lotta al covid”.

“Piero Ferrari è un imprenditore di ampie vedute e un amico del nostro territorio – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Non solo porta il nome di Modena nel mondo, ma ha avuto, negli anni, una continua attenzione alla crescita e allo sviluppo locale, dalla formazione dei giovani alle necessità degli adulti. Solo per citare l’ultimo esempio, la Ferrari, insieme ad altri imprenditori locali, ha contribuito generosamente all’acquisto di una Tac di ultima generazione oggi in servizio presso l’Ospedale di Vignola. Nell’operato di Piero Ferrari si coniugano, insomma, la visione internazionale e la cura delle proprie radici. Non possiamo che essergliene grati”.

Nato Castelvetro di Modena il 22 maggio 1945, Piero Ferrari si diploma perito industriale con specializzazione in meccanica nel 1964, presso l'Istituto tecnico industriale Fermo Corni di Modena e l'anno successivo entra nell'azienda fondata dal padre Enzo. Nel 1998 fonda a Modena la High Performance Engineering, un'azienda di progettazione ingegneristica volta a studiare soluzioni tecniche avanzate nei settori motociclistico e automobilistico e nello stesso anno inizia a dedicarsi al risanamento dell'azienda aeronautica Piaggio Aero Industries di cui è stato presidente dal 1998 al 2014. Per queste sue attività ha ricevute la laurea honoris causa in ingegneria aerospaziale dall'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2004, e la laurea honoris causa in ingegneria industriale meccanica dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nel 2005. Dal 1998 al 2001 è stato presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana. Nel 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo nomina Cavaliere del lavoro.