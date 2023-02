Scienze e Tecnologie, la dott.ssa Sara Righi riceve il Premio con.Scienze

Dopo il premio conseguito dal dott. Riccardo Fantini, Unimore vede un’altra sua dottorata ricevere lo stesso premio per l’area Biologia. Si tratta della dott.ssa Sara Righi che ha vinto il Premio Dottorato con.Scienze 2021-22 per l’area Biologia.

Il premio con.Scienze è attribuito dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie a sei tesi di dottorato che si siano distinte per originalità. I premi vengono distribuiti a ciascuna delle sei Aree Scientifiche di con.Scienze (Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica e Scienze della Terra).

La dott.ssa Sara Righi ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca con lode nel corso di dottorato Models and Methods for Material and Environmental Sciences del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore ad Aprile 2021.

Il suo progetto di ricerca dal titolo “Ecology and physico-chemical weapons of the Mediterranean range-expanding fireworm Hermodice carunculata (Annelida)”, di afferenza biologica-ecologica, è stato svolto in collaborazione con vari colleghi ed istituzioni italiane, portando a diverse pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate.

Il lavoro era incentrato sull’anellide marino Hermodice carunculata, una specie nativa invasiva nel Mar Mediterraneo di cui molti aspetti della biologia e del ruolo ecologico erano pressoché sconosciuti.Le ricerche svolte hanno riguardato la morfologia, analisi di sequenze genetiche e demografiche, interazioni inter-specifiche, ecologia, analisi chimiche di sostanze naturali, fino a toccare le scienze sociali, sviluppando conoscenze e competenze che potranno essere estesi ad un’ampia varietà di casi studio transdisciplinari.

“Il premio con.Scienze è una conferma della qualità del lavoro che la dott.ssa Righi ha svolto, nel triennio di dottorato, affermano il prof. Roberto Simonini e la prof.ssa Daniela Prevedelli di Unimore - con determinazione ed entusiasmo dimostrando una notevole propensione alla ricerca, nonché la capacità di interagire in modo proficuo con ricercatori di discipline biologiche, chimiche e geologiche acquisendo le competenze trasversali che le hanno permesso di portare avanti la ricerca con un approccio interdisciplinare.

“Sono particolarmente felice che l’originalità e la qualità delle ricerche svolte durante il mio progetto di dottorato siano state riconosciute con una selezione su scala nazionale. Il risultato è di tutto il gruppo di ricerca – afferma la dott.ssa Sara Righi di Unimore - guidato dai miei tutor, il prof. Simonini e la prof.ssa Prevedelli, e valorizza l’interesse della tematica e la validità delle metodologie applicate. Un approccio interdisciplinare, come quello adottato nel progetto di dottorato, potrebbe essere una buona chiave di lettura per investigare i potenziali effetti dei cambiamenti globali su organismi ed ecosistemi”.

Sara Righi

Nata a Modena nel 1993, si è laureata in Biologia Sperimentale e Applicata con encomio presso il laboratorio di “Ecology and ecotoxicology of aquatic ecosystems” del Prof. Simonini e della Prof.ssa Prevedelli del Dipartimento di Scienze della Vita, dove ha proseguito l’attività di ricerca conseguendo il dottorato con lode nel 2021. Dopo aver partecipato come assegnista ad un progetto FAR 2020 Mission Oriented di Unimore, è attualmente tecnico assistente alla didattica presso il Laboratorio di Biologia Sperimentale (LaBS) del Dipartimento di Scienze della Vita.