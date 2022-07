La mirandolese Alessia Belluzzi premiata alla Camera dei Deputati

La giovane mirandolese Alessia Belluzzi, 25 anni, è stata premiata presso la Camera dei Deputati, alla luce del percorso universitario. La cerimonia si è tenuta venerdì 22 luglio presso la Camera dei Deputati, più precisamente all’interno dell’Aula dei Gruppi Parlamentari.

Il riconoscimento, che premia i migliori laureati e che inizialmente era previsto a marzo del 2020 e rinviato fino a oggi a causa della pandemia, è arrivato a conclusione del Master in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy, interamente finanziato dalla fondazione Italia-Usa, per il quale la giovane ha scritto una tesi per un piano di marketing internazionale per conto di un’azienda modenese. La ragazza ha ricevuto inoltre una borsa di studio per il Master in Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy.

Alessia, insieme con altri 300 brillanti studenti provenienti da tutta Italia, è stata convocata a Montecitorio, dove ha ricevuto una pergamena che ne riconosce il distinto percorso accademico. Gli studenti sono stati insigniti uno a uno da autorità quali Emilio Iodice, diplomatico statunitense in Italia e direttore e professore di Leadership alla Loyola University di Chicago, e Cristian Casella, precedentemente responsabile della comunicazione di palazzo Chigi.