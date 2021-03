Unimore, assegnati i due Premi di Laurea in memoria di Andrea Gilioli

Un modo per ricordare il collega giornalista, improvvisamente scomparso nel 2018. A Cristina Pagano e Filippo Lorizio il riconoscimento per la particolare brillantezza delle proprie tesi

Sono trascorsi poco più di tre anni dalla improvvisa scomparsa di Andrea Gilioli e da allora, quanti lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzare le sue doti umane e professionali, tanto hanno seminato e costruito affinché la sua memoria rimanesse viva nel tempo; testimonianza di ciò è il Premio di Laurea istituito dall’Associazione di Promozione sociale “Amici per Sempre di Andrea Gilioli” e da Unimore, in favore di tre studenti e studentesse che abbiano realizzato una brillante tesi di laurea nelle materie del Diritto pubblico.

Il Comitato Scientifico, composto dal Prof. Simone Scagliarini, Delegato del Rettore, dal Prof. Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dall’Avv.ta Maria Cristina Vaccari del Foro di Modena e dal Dott. Francesco Rinaldi, Presidente dell’Associazione di Promozione sociale “Amici per Sempre di Andrea Gilioli”, ha assegnato i premi a Cristina Pagano e Filippo Lorizio, entrambi laureatisi con una tesi di ricerca in Diritto Amministrativo II.

Cristina Pagano, classe 1995 di San Prospero, ha concluso il proprio percorso universitario laureandosi, nella prima sessione disponibile e a pieni voti, con una tesi dal titolo “Contratti pubblici, potere di autotutela della Pubblica Amministrazione e principio del legittimo affidamento nella giurisprudenza recente”.

Filippo Lorizio, anche lui classe ’95, di Reggio Emilia, si è laureato nel marzo del 2020 con una tesi dal titolo “L’in house providing nel quadro giuridico europeo e nazionale, con riguardo all’affidamento della gestione del servizio idrico”.

Il comitato scientifico, nel valutare i lavori di Tesi, ha particolarmente apprezzato “il linguaggio adeguato”, “lo stile scorrevole”, la bibliografia e le note di entrambi gli elaborati che, sia Pagano sia Lorizio, hanno discusso con il Professor Mario Midiri, all’epoca Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore.

"Siamo molto grati all’Associazione “Amici per sempre di Andrea Gilioli” - commenta il Prof. Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza - perché grazie all’istituzione di questo premio di Laurea possiamo, ancora una volta, rinnovare il ricordo di Andrea. Grazie al loro impegno il nostro Ateneo riesce ad assegnare ogni anno due importanti riconoscimenti ad elaborati rigorosissimi, prodotti da Studentesse e Studenti che, ne sono certo, avranno modo di dimostrare le proprie doti professionali nel corso della carriera che si preparano ad affrontare.”

Andrea Gilioli - Era nato a Sassuolo il 7 luglio 1992 e ha vissuto tutta la vita a Corlo, piccola frazione del Comune di Formigine. Dopo la maturità, conseguita al Liceo Scientifico Alessandro Tassoni di Modena, si era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimore, divenendo presto uno dei suoi migliori studenti. Nel marzo 2017 si era laureato con lode discutendo una tesi in Diritto Amministrativo I dal titolo Le società strumentali degli enti locali – Il caso di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. Terminati gli studi, aveva intrapreso la pratica forense, sempre nel settore amministrativo. Giornalista pubblicista fin dal 2014, si era anche dedicato, durante tutto il ciclo di studi, alla redazione di articoli su “La Gazzetta di Modena” e su “Sassuolo Oggi”, divenendo contitolare della Breezy Production. Purtroppo, la sera del 30 gennaio 2018 un malore dalle cause tuttora sconosciute, l’ha portato via improvvisamente mentre lavorava. Dallo sconcerto per la sua perdita, il successivo 25 maggio 2018 è nata l’Associazione di Promozione Sociale “Amici per Sempre di Andrea Gilioli”. Essa raduna i genitori, i parenti, gli amici, le amiche e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, affinché dal dolore possa nascere il bene. Per questo, il motto della società – che era proprio dello stesso Andrea – è “per aspera ad astra”.