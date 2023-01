Premio di Laurea nazionale Ennio Ferrari a uno studente Unimore

Il dottorando Simone Pizzileo del Dottorato in Ingegneria Industriale e del Territorio di Unimore ha ricevuto stamane dall’Università della Calabria il Premio di Laurea Ennio Ferrari, nel corso della Giornata di Studio in Ricordo del docente scomparso a fine 2021.

“Il conseguimento di questo premio mi rende particolarmente orgoglioso in quanto la selezione del mio lavoro è avvenuta su scala nazionale. Inoltre, l’apprezzamento dello studio da parte di numerosi esperti del settore è stato per me motivo di forte incoraggiamento per le mie future ricerche” ha dichiarato Simone Pizzileo .

La tesi di laurea di Simone Pizzileo ha riguardato la modellazione matematica delle inondazioni conseguenti ai collassi arginali. Nei modelli di inondazione, le piane alluvionali sono normalmente descritte utilizzando modelli digitali del terreno dove la vegetazione e gli edifici sono artificialmente rimossi, riservando ai coefficienti di resistenza il compito di rappresentare di effetti idraulici di tali macrostrutture topografiche. Nella tesi di Simone Pizzileo gli effetti idraulici delle macrostrutture topografiche sono stati descritti esplicitamente utilizzando modelli digitali delle superfici a elevata risoluzione e un algoritmo innovativo di analisi del terreno per la loro caratterizzazione. Lo studio ha un immediato impatto sulla pianificazione territoriale e sulla gestione del rischio idraulico.

Il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria e il Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica (CAMILab) hanno bandito il Premio di Laurea “Ennio Ferrari” per la miglior tesi di laurea magistrale su tematiche riguardanti l’Idrologia e l’Idraulica Fluviale. Il premio è istituito per onorare la memoria di Ennio Ferrari, docente di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia del DIMES, prematuramente scomparso il 27 dicembre 2021.