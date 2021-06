Premio Lucchese 2021, consegnate le borse di studio della 34esima edizione

Giunge alla sua XXXIVesima edizione il Premio Lucchese, l’evento annuale intitolato alla memoria dell’Ing. Giovanni Lucchese – fondatore di Floor Gres e padre del Presidente di Florim Claudio Lucchese – che assegna borse di studio agli studenti più meritevoli dell’IIS A. Volta di Sassuolo. “RIPARIAMO, RIPARTIAMO” è il titolo scelto per l’edizione 2021.

La cerimonia di premiazione si è svolta in forma ristretta e sarà trasmessa per il secondo anno consecutivo in formato digitale. Con la consueta “regia” del giornalista Leo Turrini, i protagonisti dell’appuntamento sono stati i cinque studenti premiati da Claudio Lucchese e dalla Preside dell’IIS A. Volta di Sassuolo Sabrina Paganelli. L’evento viene raccontato in una pagina web dedicata con il video della premiazione e le singole testimonianze dei giovani vincitori.

“Per questa edizione abbiamo puntato su un tema che è per forza di cose attualissimo – ha spiegato il conduttore Leo Turrini. “RIPARARE E RIPARTIRE. RIPARIAMO E RIPARTIAMO. Dopo tutto quello che abbiamo conosciuto nel nostro recentissimo passato, c’è un’esigenza comune di recuperare uno slancio diverso, di ricostruire insieme; in questo, la relazione tra il mondo dell’impresa e il mondo della scuola è assolutamente fondamentale e non c’è dubbio che il futuro imponga il sostanziale, fondamentale rispetto del concetto di sostenibilità”. Un concetto, quello di sostenibilità, molto caro a Florim che da anni si impegna costantemente in questa direzione e lo scorso anno ha ottenuto la più autorevole Certificazione in questo ambito diventando una delle 3.700 B Corp nel mondo.

“Quello che raccomando ai giovani premiati di quest’anno è che, sia nell’ambito dello studio che nel loro futuro lavorativo, abbiano ben presente il concetto di sostenibilità in modo che possano aiutare il pianeta e la nostra società a migliorare” quanto afferma il Presidente di Florim, Claudio Lucchese. Ad approfondire come si possa intendere il concetto di sostenibilità nelle classi scolastiche è stata la Preside dell’IIS A. Volta di Sassuolo Sabrina Paganelli. “Credo che la sostenibilità vada di pari passo con l’innovazione. […] Il connubio fra la scuola e il lavoro è assolutamente fondamentale per realizzare un futuro che sia davvero sostenibile, partendo dai nostri giovani.”

A rendere testimonianza della volontà di ripartire nel rispetto della sostenibilità sono gli studenti vincitori delle borse di studio. Cinque video-interviste (visibili sulla pagina del sito Florim dedicata al Premio Lucchese) raccontano i loro progetti per un futuro migliore – di seguito l’abstract dei loro “pensieri sostenibili”: Se i supercondensatori fossero la miglior strategia di accumulo energetico? - Mattia Bettelli Se fosse l’informatica a rendere il mondo migliore? – Manuel Giarritiello Se fossimo resilienti come i tessuti? – Monssef Rahlan Se facessimo tutti insieme la differenziata? – Francesca Toni Se producessimo energia pulita attraverso la fusione? – Vanessa Lenzotti Votazioni dei premiati 2021 • Mattia Bettelli, votazione 100 con lode • Manuel Giarritiello, votazione 100 con lode • Monssef Rahlan, votazione 100 con lode • Francesca Toni, votazione 100/100 • Vanessa Lenzotti, votazione 100/100.

Il Premio Lucchese – organizzato in collaborazione con la Società Ceramica Italiana – si inserisce tra le iniziative promosse dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, che da anni concentra i propri sforzi a sostegno del territorio.