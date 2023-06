Il Lions Club Carpi Host conferisce il "Melvin Jones" agli operatori sanitari

È stato consegnato nei giorni scorsi dal Lions Club Carpi Host il Melvin Jones Fellow agli operatori sanitari dell’Ospedale e del Distretto di Carpi, in segno di riconoscenza per lo sforzo profuso nella lotta al Covid-19.

Con una breve cerimonia davanti all’ingresso principale del Ramazzini, il Presidente del Lions Club Carpi Host Fabrizio Bulgarelli, accompagnato dal socio Maurizio Calestrini, ha conferito la più alta onorificenza dell’associazione alla Direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari, a simbolica rappresentanza di tutto il personale carpigiano, presente per l’occasione con delegazioni dei vari reparti ospedalieri e servizi territoriali che compongono la rete sanitaria e assistenziale.

“Come segno di riconoscenza a tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario, che combattendo il Covid-19, malattia sconosciuta e drammaticamente letale, con tenacia e esperienza e professionalità trascurando stanchezza e frustrazione, hanno anteposto alla loro stessa vita, alla loro salute e alla propria famiglia il prodigarsi per curare, aiutare e assistere quanti soffrivano lontano dall’affetto dei propri cari, che molti non avrebbero più rivisto”, si legge nell’accorata motivazione con cui il Lions Club di Carpi ha spiegato l’assegnazione del riconoscimento al personale sanitario, a riprova del grande sentimento di orgoglio e attaccamento che la comunità ha sempre mostrato verso la sanità e le donne e gli uomini che la compongono.

“Sono parole straordinariamente toccanti – ha commentato Stefania Ascari –, che fanno rivivere le emozioni forti vissute in quel periodo, con un significato ancora più profondo. Per questo e per l’attenzione e la sensibilità da sempre accordate alla sanità del territorio, ringrazio a nome di tutto il personale il Lions Club di Carpi per il riconoscimento di un impegno quotidiano a favore dei cittadini che è missione di vita”.