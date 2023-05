Insulti razzisti e minacce a Ikram Jarmouni, la studentessa premiata alla Camera

L'onore di varcare la soglia della Camera per ricevere il "Premio America giovani per il talento universitario" ma anche la rabbia di essere bersaglio di insulti razzisti mentre è sul treno per Roma. Tutto nello stesso giorno. Ikram Jarmouni, studentessa modello di Modena, lo scorso otto maggio è stata aggredita sul treno che la portava nella Capitale insieme a un'amica. L'episodio è denunciato dalla stessa ragazza con un video su Instagram.

Immagine dal profilo Instagram di Ikram Jarmouni

"Lunedì 8 maggio sono stata premiata come studentessa d'eccellenza italiana in Parlamento - scrive Ikram - Lo stesso giorno, mentre ero in treno verso Roma sono stata aggredita, insultata e minacciata di morte per il colore della mia pelle. Né le forze dell'ordine né i capotreno sono intervenuti nonostante abbia chiamato con urgenza entrambi. Non è stato fatto alcun tentativo di identificazione. Lui poteva essere potenzialmente armato. Questa poteva essere una strage. Questa è l'Italia".

Ikram, 22 anni, è nata a Modena da genitori marocchini ed è un’attivista per i diritti umani. Studia Diritti umani e governance multilivello all’università di Padova. Il suo impegno le è stato riconosciuto con tanto di premiazione alla Camera. La gioia è stata però "macchiata" dall'odiosa aggressione. L'uomo che ha inveito contro di lei era inciampato nel corridoio, la ragazza si è voltata per vedere cosa stesse succedendo ed è stata travolta dagli insulti. Le ha urlato "zingara", "Ti spacco la faccia...". C'è chi ha tenta di placarlo, ma senza troppo successo. "Che fai? Non lo vedi che è una ragazza...", si sente in sottofondo. L'aggressore resta senza nome, ma il video è diventato virale e il peso delle parole pronunciate resta.