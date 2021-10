All'Osteria Emilia di Campogalliano il "Premio Nuvoletti"

L'Accademia della Cucina Italiana ha premiato Davide Forghieri e Osteria Emilia con XI premio "Giovanni Nuvoletti" 2021 per la valorizzazione della buona tavola tradizionale regionale. Il premio è stato consegnato ieri, durante la cena conviviale presso il ristorante.

Osteria Emilia in attività da dieci anni si è distinta promuovendo con qualità cucina territoriale con prodotti a filiera diretta di produttori, coltivatori e allevatori locali di altissimo profilo a clienti del territorio e da tutto il mondo, essendo all'interno dell'Hotel Best Western di Campogalliano, con produzioni artigianali in nuova veste propositiva nell'hotellerie internazionale, un format nuovo local-global della cultura locale enogastronomica a coloro che fanno tappa nel nostro territorio in modo semplice e accogliente come da tradizione.