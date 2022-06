Premio di Poesia alla memoria di Don Carlo, vince Anna Giulia Panini con “Genuflessione”

È Anna Giulia Panini, con la poesia “Genuflessione”, la vincitrice della seconda edizione del Premio di Poesia intitolato alla memoria di Don Carlo Lamecchi che aveva come tema “Custodisci il Creato”.

Anna Giulia Panini si è classificata al primo posto su circa 60 componimenti sottoposti al giudizio della Giuria, al secondo posto si è classificata Chiara Donadelli con “Contatto” e, al terzo, Andrea Vecchi con “Marcia della Pace”.

La premiazione è avvenuta questa mattina in piazzale Della Rosa, all’inizio della seconda giornata di “Parole in città”, la rassegna culturale di promozione della parola e della narrazione in tutte le sue forme, giunta alla sua quinta edizione, che fino a domani sera porterà a Sassuolo esperti ed autori noti a livello nazionale, oltre a laboratori per i più piccoli, letture e spettacoli.

“Custodisci il creato” (Incontri editrice, 2022) è il volume che raccoglie tutte le poesie in gara in questa seconda edizione, nella sezione adulti e nella sezione studenti premiata ieri mattina, in vendita nelle librerie. Il ricavato andrà all’Associazione Amici di Don Carlo.

Don Carlo Lamecchi è stato per moltissimi sassolesi un esempio di umanità profonda e partecipe, un punto di riferimento concreto nei momenti difficili e nelle fasi più delicate della vita, sempre disponibile all’ascolto e al sostegno, aperto a tutti senza alcun tipo di pregiudizio, vero testimone di spirito evangelico.

Nel 2021, a un anno dalla sua morte, il Comune di Sassuolo e l’Associazione “Amici di Don Carlo” hanno deciso di organizzare un Concorso Poetico tematico e con cadenza annuale, che rispondesse all’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Don Carlo e dare continuità al suo lavoro e alla sua spiccata attitudine alla scrittura e al linguaggio poetico.

Il concorso si propone di coinvolgere in primo luogo i giovani, suoi primi interlocutori, ma in

generale tutti coloro che amano esprimersi attraverso la poesia.

Questa mattina è stato annunciato il tema della prossima edizione, la terza, che vedrà la premiazione nel corso dell’edizione 2023 di “Parole in città”: il tema scelto è “Ascolta”.