The World' s 50 Best Restaurants, Caroline Caporossi e Jessica Rosval premiate per il loro progetto

The World' s 50 Best Restaurants ha annunciato ieri i vincitori di Champions of Change 2024, gli eroi del settore hospitality in prima linea nelle iniziative per il progresso a lungo termine del settore e delle loro comunità locali. Il premio, parte del programma The World’s 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, è stato lanciato nel 2021 per celebrare i protagonisti silenziosi del cambiamento nella ristorazione e gastronomia, quando il settore dell'ospitalità si ricostruiva dopo la pandemia.

Il riconoscimento Champions of Change di quest'anno viene assegnato a un duo con sede in Italia, la cui innovativa iniziativa sostiene le donne migranti, e a uno chef brasiliano, determinato a contribuire a creare un futuro migliore per i giovani delle favelas di Rio. 50 Best supporterà con una donazione economica le iniziative dei vincitori, permettendo loro di continuare a sviluppare i loro progetti, promuovendo il progresso a lungo termine nel settore della ristorazione e della gastronomia.

Roots, a Modena, è un modello di impresa sociale guidato da donne migranti che opera come spazio di co-working di giorno e ristorante di sera, con l'obiettivo di mostrare il valore culturale e umano di queste chef modenesi appena formate. Nell'aprile 2020, Caroline Caporossi, nata negli Stati Uniti, e la chef canadese Jessica Rosval fondano l'Association for the Integration of Women, con lo scopo di offrire alle donne gli strumenti per affermarsi e crescere. Nel 2022, insieme alla co-fondatrice Maria Assunta Ioele, aprono Roots come modello ad impatto sociale autosufficiente, luogo di incontro e incubatore per il futuro. È uno spazio in cui le donne migranti possono imparare, lavorare e sviluppare fiducia in se stesse muovendo i primi passi verso una carriera a Modena.

La missione del team è semplice: fornire alle donne migranti, considerate la categoria più svantaggiata nell'integrazione sociale ed economica in tutta l'UE, le risorse per la crescita professionale. Dalla formazione professionale in cucina al fornire sostegno sociale e facilitare l'accesso al mercato del lavoro, Roots mira a supportare queste donne oltre la cucina affinché costruiscano le proprie opportunità future, accrescendo le competenze e la fiducia in se stesse necessarie per assicurarsi ruoli futuri nella gastronomia di Modena e non solo.

L'Association for the Integration of Women, composta interamente da membri volontari di diversa estrazione culturale e professionale, forma 12 donne ogni anno in un ciclo di quattro mesi. Le candidate sono indicate da partner della comunità e selezionate in base alle competenze linguistiche, alla motivazione e alla passione per il cibo, ognuna con il proprio menù individuale, ispirato dalla nazionalità e background di ciascun talento.

Caroline Caporossi e Jessica Rosval hanno commentato: “Che onore ricevere questo riconoscimento da 50 Best. Siamo orgogliose delle nostre allieve; il successo di Roots è reso possibile dal valore che apportano alla nostra cucina ogni giorno e questo premio è un'ulteriore testimonianza del capitale umano ed economico delle donne in tutto il mondo".