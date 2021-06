Il premio di laurea ‘Giorgio Squinzi’ 2020 ad un neolaureato Unimore in Scienze Chimiche

Il premio verrà assegnato il 24 giugno in occasione di una cerimonia ufficiale in videoconferenza

Il Dott. Diego Milioli, laureato magistrale Unimore in Scienze Chimiche è vincitore del premio di laurea 'Giorgio Squinzi' 2020, indetto da Federchimica. La sua tesi di laurea “Studio di fattibilità per applicazioni superficiali di Grès levigato”, svolta presso l'azienda Zschimmer & Schwarz Ceramco Spa, associata a Federchimica, sotto la supervisione del Prof. Gianluca Malavasi e discussa nella seduta di laurea dello scorso 11 dicembre 2020, è stata ritenuta meritevole per i contenuti rilevanti legati alla mission di Federchimica, la completezza dei risultati ottenuti e l'impegno nella ricerca chimica sostenibile.

Nel 2020 Federchimica ha deciso di assegnare premi del valore di duemila euro a tesi di laurea magistrale nell’ambito della chimica sostenibile, intitolati alla memoria di Giorgio Squinzi, scomparso nel 2019, che oltre ad essere stato per molti anni Presidente di Federchimica, ha rappresentato una figura di riferimento per tutto il mondo della chimica italiana ed internazionale.

“Ho potuto sviluppare la mia tesi di laurea – ha commentato il Dott. Diego Milioli - grazie alle competenze acquisite durante il mio percorso di studi triennale e magistrale in Chimica presso Unimore e in particolare all’attenzione del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio verso la chimica sostenibile”.

Federchimica, da sempre impegnata nel sostenere i rapporti fra mondo delle imprese, le Università e la Comunità scientifica, promuove azioni che hanno lo scopo di facilitare l’individuazione di studenti eccellenti con tesi di interesse aziendale, orientare ricercatori universitari verso temi di interesse industriale e orientare gli insegnamenti universitari verso le esigenze delle imprese.

Il premio verrà assegnato al Dott. Diego Milioli il 24 giugno in occasione di una cerimonia ufficiale in videoconferenza, organizzata da Federchimica.