Il "supervissuto" Vasco riceve il premio del Vittoriale: "Io scrivo parole con la musica"

e prime parole di Vasco Rossi al Vittoriale: "Questo è il mio popolo". Un abbraccio di 1.500 persone – tutto esaurito da settimane – per la consegna del XV Premio al Vittoriale, conferito dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere – dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina – che abbiano lasciato, a continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato.

Accolto da un’infinita ovazione, Vasco Rossi si racconta al Vittoriale degli Italiani, il museo allestito in quella che fu la residenza di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera a fianco del padrone di casa, il presidente Giordano Bruno Guerri. “Grazie a tutti, è un onore essere qui, in un posto bellissimo – ha detto Vasco – Ricevere questo premio, per me, è un po’ come il Nobel a Bob Dylan”.

Nella casa sul lago di Garda che fu di Gabriele d’Annunzio, il paragone è d’obbligo: “Ma il vero poeta è d’Annunzio. Io scrivo parole con la musica. Non sono abituato a parlare, preferisco cantare”.

Dalle origini al grande successo: il soprannome Blasco, i concerti negli stadi, gli amici. “D’Annunzio era un comandante vero – sorride Vasco – io sono un komandante con la k, da un’idea di una mia amica di Bologna. Ma faccio fatica a comandare me stesso”. Albachiara in apertura e in chiusura: che ingresso, e che congedo. Il suo saluto al pubblico, in poesia: aspettando i concerti dell’estate, ha letto alcuni versi da “La pioggia nel pineto”, ovviamente firmata d’Annunzio.

La consegna del premio

Il presidente Giordano Bruno Guerri e il Cda della Fondazione hanno deciso di assegnare al rocker il riconoscimento: “Al komandante – si legge in una nota – che per il suo viaggio nella vita e nella musica ha inventato la definizione di supervissuto, ha costruito un genere, quello del rock italiano, adattando metrica, linguaggio e temi e rompendo ogni schema, ha sempre avuto il coraggio di osare e sfidare il tempo, ma restando fedele a se stesso. Un ribelle gentile capace di mantenere intatta la passione, di incantare generazioni, specchiarsi nelle proprie ombre e tornare alla luce usando la bussola dell'audacia”.