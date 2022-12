Modena ottiene il premio “Città amica degli animali” assegnato da Legambiente

Per il quarto anno consecutivo Modena riceve il premio come “Città amica degli animali” assegnato da Legambiente per l’insieme dei servizi offerti dal Comune per la gestione dei cani e dei gatti, ma anche della fauna selvatica, nell’ambito dell’indagine che ogni anno confluisce nel rapporto “Animali in città”.

Il rapporto 2022 (relativo ai dati 2021) è stato presentato a Milano, venerdì 16 dicembre, con un incontro nazionale nel corso del quale sono stati assegnati i premi alle realtà che si sono distinte nell’offerta di servizi e in azioni di prevenzione e tutela. Sui 986 Comuni che hanno fornito i dati, Modena, rappresentata dalla responsabile dell’Ufficio diritti animali Daniela Barbieri, si è classificata al secondo posto, come già lo scorso anno, dopo Prato e prima di Verona.

Rilevante è stata la performance complessiva dei servizi offerti con l’obiettivo di accrescere la qualità della convivenza con gli animali in città: pesano positivamente la presenza di regolamenti per la gestione degli animali domestici e per la tutela e il recupero di quelli selvatici, la presenza di strutture come il gattile e il canile e le attività svolte, l’esistenza di numerose aree cani e la gestione delle colonie feline. Significativa anche la presenza di un Centro di recupero per la fauna selvatica, che svolge la propria attività anche sulla base di un accordo con il Comune, e l’attivazione di protocolli, in collaborazione con Polizia locale e servizio veterinario dell’Ausl, che definiscono le procedure da adottare nel caso di ritrovamento di bocconi avvelenati o nel caso di segnalazioni di maltrattamenti.

Tutte attività consolidate che sono proseguite anche nel 2022, anno che si è aperto con l’inaugurazione del nuovo Gattile intercomunale. Sono state svolte, inoltre, numerose azioni di sensibilizzazione, come le serate informative sulle balie feline, gli open day di canile e gattile, le passeggiate a sei zampe, ma anche gli incontri di formazione sulla lotta alle zanzare e gli itinerari didattici nelle scuole. Da agosto, il Comune di Modena ha messo a disposizione un bonus animali (del valore complessivo di 30 mila euro) per le famiglie che, nel periodo dell’emergenza sanitaria hanno sostenuto spese per le cure veterinarie di cani e gatti, per il quale sono arrivate duecento domande. A dicembre, infine, è stato approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento del canile che sarà realizzato entro la primavera.