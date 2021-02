Vaccino per gli over 80, in appena tre ore quasi 28mila prenotazioni

Partita questa mattina la campagna per i "grandi anziani", con la possibilità di prenotare da oggi per coloro che hanno 85 anni e più e dal 1^ marzo per quelli nati dal 1937 al 1941 (compresi). Risolti i problemi sulla piattaforma Cupweb

Quasi 28mila prenotazioni (27.779) in poche ore. È partita questa mattina la campagna vaccinale per le persone con 80 anni e più in Emilia-Romagna, con la possibilità di prenotare da oggi per coloro che hanno 85 anni e più e dal 1^ marzo per i cittadini nati dal 1937 al 1941 (compresi).

Alle ore 11 erano state effettuate circa 13mila prenotazioni a Bologna e provincia, 1.020 a Imola, 500 a Piacenza, 1.327 a Parma, 1.500 a Reggio Emilia, 2.850 a Modena, 1.750 a Ferrara. Infine, 5.832 i prenotati nel territorio di competenza dell’Ausl Romagna, così distribuiti: 1.194 a Cesena, 1.472 a Rimini, 1.804 a Ravenna, 1.362 a Forlì.

Sono in via di risoluzione alcuni problemi registrati sulla piattaforma Cupweb e l’Ausl Romagna è al lavoro per risolvere qualche criticità temporanea.

Le prenotazioni

Inizieranno lunedì 15 febbraio le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini dagli 85 anni in su (cioè i nati nel 1936 e anni precedenti) non assistiti a domicilio. Dal 1° marzo, invece, potranno prenotare i cittadini da 80 a 84 anni (cioè i nati dal 1937 al 1941 compresi). La vaccinazione è gratuita. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.



E’ possibile prenotare scegliendo tra uno di questi canali:

Il cittadino dovrà presentarsi puntuale al punto vaccinale portando con sé: foglio di prenotazione, modulo consenso e scheda anamnestica (allegati alla prenotazione) compilati e firmati, documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria (se disponibile). Altre informazioni utili sono contenute nel foglio di prenotazione.