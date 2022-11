Insaccato il SuperZampone 2022, tutto pronto per la festa in piazza

Dopo la recente scomparsa di Santino Levoni e Paolo Venturelli, figure storiche per il settore, i Maestri Salumieri Modenesi hanno dovuto riorganizzarsi per poter nuovamente preparare un insaccato gigante degno della ricorrenza ce ogni dicembre porta tantissime persone in piazza a Castelnuovo Rangone per la festa del Superzampone.

E’ merito dei volontari del SuperZampone, se ancora oggi, è possibile continuare a celebrare con tanta imponenza, "sua maestà" il maiale. La Presidente Luisa Falchi è riuscita nell’intento di innestare nuova linfa tra le fila degli operatori. Come ogni anno, la settimana prima della festa ci si ritrova per insaccare lo Zampone gigante, e quest’anno la bilancia ha segnato uno straordinario peso di 405 Kg.

Certo, l'insaccato gigante è lontano da quei 1.038 kilogrammi raggiunti nel 2014, ma i “Maestri” sono convinti di aver espresso un perfetto equilibrio nel gusto, tale da poter servire in piazza lo Zampone "più buono del Mondo".

Domenica prossima, 4 dicembre, sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti nella piazza centrale di Castelnuovo Rangone, accompagnato da fagioloni, pane e Lambrusco. A breve i dettagli della manifestazione, che vedrà un ricco programma di eventi su entrambi i giorni del weekend.