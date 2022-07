Film su Ferrari, pochi giorni al via delle riprese. Domani chiude la Complanare

Diventano tangibili i primi segni della macchina hollywoodiana che sta per essere messa in scena sotto la Ghirlandina. Mancano infatti pochi giorni all'inizio delle riprese del film biografico su Enzo Ferrari del regista Michael Mann. La produzione e i tecnici si trovano a Modena ormai da diverso tempo, compreso il regista che ha preso casa in centro storico. Negli ultimi giorni sono arrivati anche i primi membri del cast, a partire da Penelope Cruz, che alloggia in un hotel del centro e che sarà impegnata nelle riprese al pari di Adam Driver - che interpreterà il Drake - Shailene Woodley, il brasiliano Gabriel Leone e altri.

I primi ciak sono previsti per il mese di agosto e interesseranno diverse location in centro storico - Piazza Roma su tutte - e in altri parti della città, tra cui ovviamente il Museo Casa Natale, ma anche sulle colline modenesi. Ma una parte importante del film sarà girata anche a Reggio, in un palazzo storico lungo via Emilia San Pietro che è stato scelto come casa di Enzo Ferrari.

Per le esigenze della produzione da un paio di giorni è off-limits il parcheggio di via Emilia Ovest accanto al Parco Ferrari. Chi frequenta il parco dovrà scegliere parcheggi alternativi per lasciare spazio alle facilities della produzione.

Intanto domani, mercoledì 27 luglio, la produzione si sposterà sulla Complanare Einaudi. Il tratto della complanare che collega via Giardini alla Nuova Estense (strada Bellaria) all'altezza della rotatoria con strada per Castelnuovo Rangone non sarà quindi percorribile in direzione Bologna dalle ore 10 fino alle 15.

Anas collocherà idonea segnaletica sulla tangenziale Einaudi prima dell’uscita 19 per presegnalare la chiusura, mentre le pattuglie di Polizia locale e Polstrada devieranno i veicoli in transito in complanare per farli uscire all’uscita 19 verso via Giardini.

Qualche altro disagio sarà inevitabile nelle settimane a venire, anche perchè le riprese saranno realizzate con un occhio di riguardo per la privacy, prevedendo quindi "l'isolamento" di alcune zone che fungeranno di volta in volta da set. La scelta di girare nel mese di agosto è stata concordata proprio per attenuare l'impatto sulla quotidianità dei modenesi.